Stock Markets Tips: शेयर बाजार में कैसे कमाएं पैसा, निवेश करते समय इन बातों का रखें ध्यान

शेयर बाजार (Stock Markets) में निवेश लोग पैसे कमाने के लक्ष्य से करते हैं. शेयर बाजार में पैसे बनाने के लिये व्यक्ति में जोखिम लेने की क्षमता होनी चाहिये. इक्विटी में निवेश में रिस्क होता है और इसमें जल्दी नुकसान होने की संभावना भी होती है. इसी वजह से इक्विटी में निवेश उन्हीं लोगों के लिये है, जो रिस्क लेने की कुछ क्षमता रखते हैं. एक्विटी में निवेश करने के लिये व्यक्ति को दो चीजों का पता होना चाहिये – सही स्टॉक कैसे चुनना है और कब उससे बाहर निकलना है. इंफोसिस, TCS, आयशर मोटर्स, रिलैक्सो फुटवियर ऐसे कुछ स्टॉक हैं जो 10 से 15 सालों में व्यक्ति को धनवान बना सकते हैं.

ऐसी कंपनियों को चुनें, जिनकी रेवेन्यू ग्रोथ स्थिर हो. नई कंपनियों को चुनते समय व्यक्ति को यह देखना चाहिये कंपनी में ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ की क्षमता हो और ज्यादा फ्री कैश फ्लो हो.

कंपनी के रेवेन्यू का वितरण होना चाहिये और ये कुछ ही अकाउंट्स में ही सीमित नहीं रहना चाहिये. ऐसी कंपनियों की पहचान करें जिनके पास पर्याप्त कैश फ्लो मौजूद हो और फ्रेश कैपिटल को जुटाने की क्षमता हो. ऐसी कंपनियों को नजरअंदाज करें जो ज्यादा कर्ज में हों. ऐसी कंपनियों को चुनें जिनके प्रोडक्ट दूसरों से अलग हों और इनोवेशन पर कंपनी का ध्यान हो.

उन कंपनियों को न चुनें जो रेवेन्यू के लिये सरकार पर निर्भर हों. उन कंपनियों को चुनें जिनका बिजनेस मॉडल सरल हो और वे उन्हीं बिजनेस में निवेश करती हों जिनकी आपको समझ है.

स्टॉक सिर्फ इस वजह से न खरीदें क्योंकि कंपनी लोकप्रिय है और मीडिया में उसे बेहद ज्यादा कवरेज मिल रही है. किसी भी जाने-माने निवेशक या सिलेब्रिटी को देखकर निवेश न करें क्योंकि उनका रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल औसत निवेशक से अलग होता है. रिसर्च के बाद स्टॉक में भरोसा बनाएं और केवल कुछ बुरे क्वॉर्टर जाने पर इसे न बदलें. अगर कंपनी के फंडामेंटल बिगड़ गए हैं, तो उससे चिपके न रहें.

निवेश करने में सबसे मुश्किल यह जानना होता है कि आपको कब बेचना है. अगर कंपनी के फंडामेंटल ठीक हैं, तो आपको तब उससे बाहर निकलना चाहिये जब ज्यादा बेहतर अवसर मौजूद हो. अगर आपको ज्यादा बेहतर अवसर मिल रहा है, तो स्विच करना बेहतर रहेगा.

निवेशक सबसे आम गलती बाहर निकलने के समय करते हैं. कुछ निवेशक तब बाहर निकलते हैं जब कंपनी अच्छी स्थिति में है क्योंकि वे धैर्य खो देते हैं. अपने मुनाफे को बढ़ाने का आसान तरीका यही है कि आप जब तक उसका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, तब तक निवेश बरकरार रखें. एक अच्छे बिजनेस को अपनी पूरी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करने में सालों का समय लगता है.

शेयर बाजार में निवेश करना आसान नहीं है. इसमें कामयाबी के लिये धैर्य और अनुशासन बेहद जरूरी है. अगर आपने सही स्टॉक चुना है तो उस पर भरोसा रखें. और अगर आप गलत स्टॉक में निवेश कर बैठे हैं, तो अपनी गलती को मानकर बदलाव करें.

(By: Rahul Agarwal, Director, Wealth Discovery/EZ Wealth)

