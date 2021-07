कैसे करें MSME Udyam के लिए रजिस्ट्रेशन, क्या हैं इसके लाभ और किन्हें मिल सकता है इसका फायदा

केंद्र सरकार ने इस महीने की शुरुआत में थोक व खुदरा व्यापारियों को एमएसएमई (माइक्रो, स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज) के दायरे में लाने का ऐलान किया था. इससे अब थोक व खुदरा व्यापारियों को कारोबार के लिए लोन लेने में आसानी होगी. हालांकि इसके लिए उन्हें सेल्फ-डिक्लेरेशन और कॉस्ट-फ्री प्लेटफॉर्म Udyam पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. यह पोर्टल इनकम टैक्स और जीएसटीआईएन सिस्टम से मिला हुआ है जिससे आधार नंबर/पैन भरने पर यह अपने आप इनकम टैक्स और जीएसटी से जुड़ी हुई डिटेल्स ले लेता है. इस पर रजिस्ट्रेशन के लिए कारोबारियों को सिर्फ आधार नंबर की जरूरत पड़ती है जिसके बाद एमएसएमईज को परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ एक सर्टिफिकेट दिया जाता है. इस सर्टिफिकेट पर एक क्यूआर कोड होता है जिससे पोर्टल पर एंटरप्राइज के बारे में जानकारी को एक्सेस किया जा सकता है.

