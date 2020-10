UTI AMC, मझगांव डॉक IPO: फाइनल होने जा रहा है शेयरों का अलॉटमेंट, आपको मिला या नहीं

UTI AMC, Mazagon Dock Shipbuilders Stock Allotment Status: पिछले हफ्ते UTI AMC और मझगांव डॉक ने अपना आईपीओ लॉन्च किया था, जिसे निवेशकों को शानदार रिस्पांस मिला. अब दोनों कंपनियों के आईपीओ के शेयर का अलॉटमेंट फाइनल होने जा रहा है. 7 या 8 अक्टूबर तक इन दोनों ही इश्यू के शेयरों का अलॉटमेंट फाइनल होने की खबर है. दोनों ही कंपनियों के शेयर की बाजार में 12 अक्टूबर को लिस्टिंग होगी. फिलहाल इश्यू को कितना भी ज्यादा सब्सक्रिप्सन मिला हो, जरूरी नहीं कि हर दांव लगाने वाले को वह शेयर मिल ही जाए. अगर आपने इसके लिए आवेदन किया है तो आसानी से यह चेक कर सकते हैं कि आपको शेयर अलॉट हुआ या नहीं. जानते हैं इसका तरीका.

UTI AMC का आईपीओ निवेश के लिए 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक खुला था. आईपीओ को निवेशकों का शानदार रिस्पांस मिला. बोली लगाने के आखिर दिन तक UTI AMC का IPO 2.3 गुना सब्सक्राइब हुआ है. कंपनी अपने IPO के जरिए 2160 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है. इसके शेयरों का अलॉटमेंट 7 या 8 अक्टूबर को हो सकता है. इसके बाद इसकी लिस्टिंग 12 अक्टूबर को होने वाली है.

विकल्प 1: BSE की वेबसाइट से

इसके लिए पहले आपको BSE की वेबसाइट पर जाना होगा.

https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx

क्लिक करें.

उसके बाद इक्विटी बॉक्स चेक करना होगा.

फिर आपको ड्रॉपडाउन में इश्यू का नाम UTI AMC डालना होगा.

उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर बॉक्स में टाइप करना होगा.

उसके बाद आपको अपने PAN नंबर की जानकारी देनी होगी.

अंत में आपको सर्च बटन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद पूरी जानकारी सामने आ जाएगी.

विकल्प 2: रजिस्ट्रार की वेबसाइट से

इस पब्लिक इश्यू में भाग लेने वाले निवेशक अपने अप्लीकेशन/एलॉटमेंट स्थिति को रजिस्ट्रार की वेबसाइट Link Intime India पर भी जान सकते हैं.

इस लिंक पर क्लिक करने के बाद UTI AMC पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन में अपना एप्लिकेशन नंबर लिखें. आप एप्लिकेशन नंबर की जगह डीमैट अकाउंट नंबर या PAN लिखकर भी अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं.

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स का आईपीओ 29 सितंबर को खुला और 1 अक्टूबर को बंद हुआ. IPO के आखिरी दिन तक कंपनी का IPO 157.6 गुना सब्सक्राइब हुआ था. अगर आपने भी मझगांव के IPO के लिए बोली लगाई है तो आप अपना स्टेटस चेक करते हैं. इसके शेयरों का अलॉटमेंट 7 अक्टूबर को होने वाला है.

विकल्प 1: BSE की वेबसाइट से

इसके लिए पहले आपको BSE की वेबसाइट पर जाना होगा.

https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx

क्लिक करें.

उसके बाद इक्विटी बॉक्स चेक करना होगा.

फिर आपको ड्रॉपडाउन में इश्यू का नाम मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स डालना होगा.

उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर बॉक्स में टाइप करना होगा.

उसके बाद आपको अपने PAN नंबर की जानकारी देनी होगी.

अंत में आपको सर्च बटन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद पूरी जानकारी सामने आ जाएगी.

विकल्प 1: रजिस्ट्रार की वेबसाइट से

इसके अलावा आप ipo.alankit.com पर जाकर भी अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं. इसे ओपन करने के बाद मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स पर क्लिक करके ड्रॉपडाउन में अपना एप्लीकेशन नंबर लिखें. एप्लीकेशन नंबर के अलावा डीमैट अकाउंट नंबर या PAN नंबर डालकर भी अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं.

