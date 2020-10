टाइटन कंपनी: राकेश झुनझुनवाला ने तो एक झटके में कमाए 339 करोड़, क्या आपने भी खरीदा है शेयर

Titan Company Stocks Rose: लॉर्जकैप शेयरों में शामिल टाइटन कंपनी में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है. आज के कारोबार में शेयर 6 फीसदी के करीब मजबूत होकर 1268 रुपये के भाव पर पहुंच गया. मंगलवार को यह 1199 रुपये पर बंद हुआ था. शेयर में इस तेजी से जहां ओवरआल कंपनी के माके्रट कैप में 60 हजार करोड़ का इजाफा हुआ है, वहीं निवेशकों की भी चांदी रही है. असल में लॉकडाउन खुलने के बीच कंपनी का कारोबार धीरे धीरे पटरी पर आने लगा है. इस खबर के बाद से निवेशकों ने आज दिल खेलकर खरीददारी की.

टाइटन कंपनी ने कहा है कि कंपनी का कारोबार प्री कोविड स्तर पर पहुंच गया है. जुलाई से सिंतबर तिमाही यानी Q2 में कंपनी का बिजनेस सामान्य स्तर पर पहुंच गया है. Q2 में ज्वेलरी रिकवरी रेट सालाना आधार पर करीब 98 फीसदी रही है. Q2 में घड़ी कारोबार में 55 फीसदी की रिकवरी हो गई है. Q2 में 390 करोड़ रुपए की ज्वेलरी बेची है. गोल्ड की बिक्री में ग्रोथ जारी है. आई वियर कारोबार में 58 फीसदी की रिकवरी देखने को मिल रही है. इसके बाद से निवेशकों का सेंटीमेंट मजबूत हुआ.

आज के कारोबार में टाइटन कंपनी ने 1268 रुपये का हाई टच किया है. इस भाव पर कंपनी के शेयरों में दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला के निवेश की वैल्यू बढ़कर 6220 करोड़ रुपये हो गई. झुनझुनवाला के पास अभी टाइटन कंपनी के कुल 49,050,970 शेयर हैं. 1268 रुपये के भाव पर इनकी वैल्यू 6220 करोड़ हुई. जबकि कल शेयर 1199 रुपये पर बंद हुआ था, तब इनकी कुल वैल्यू 5881.2 करोड़ रुपये थी. यानी एक दिन से भी कम समय में इसमें 339 करोड़ का इजाफा हुआ.

वहीं, इस दौरान निवेशकों की भी दौलत में 60 हजार करोड़ का इजाफा हुआ है. आज कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 112554 करोड़ हो गया. यह कल 1199 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 106529 करोड़ रुपये था.

लाइफस्टाइल कटेगिरी की बात करें तो टाइटन ​कंपनी आर्गनाइज्ड ज्वैलरी और घड़ियों के सेग्मेंट में लीडिंग पोजिशन पर है. इसका मिड टर्म का ग्रोथ आउटलुक अच्छा बना हुआ है. वेडिंग / फैशन ज्वैलरी से इसे सपोर्ट मिल रहा है. आने वाले दिनों में वेडिंग सीजन में बेहतर बिक्री की उम्मीद है. ज्वैलरी बिजनेस आॅर्गनाइज्ड प्लेयर्स की ओर शिफ्ट होने की वजह से कंपनी को अनलॉक में तेज रिकवरी का फायदा हुआ है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.