RIL: 10 हजार निवेश करने वालों को 3 करोड़ का मुनाफा, देखें 42 साल में 10 करोड़ से 10 लाख करोड़ का सफर

RIL Make Investors Crorepati: मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) का मार्केट कैप गुरूवार 28 नवंबर के कारोबार में 10 लाख करोड़ के पार चला गया. आरआईएल ऐसा कारनामा करने वाली पहली इंडियन कंपनी है. आज आरआईएल का शेयर इंट्राडे में 1580 रुपये के भाव पर पहुंचा जो रिकॉर्ड हाई है. 1977-78 में जब आरआईएल का आईपीओ आया था, तब कंपनी का मार्केट कैप 10 करोड़ के करीब थी. आज यह 1 लाख गुना बढ़कर 10 लाख करोड़ के पार चली गई. इस दौरान कंपनी की ही दौलत में इजाफा नहीं हुआ है. बल्कि जिन निवेशकों ने आरआईएल में पैसे लगाए, वे भी मालामाल हो गए.

जुलाई 2017 में जब रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) की 40वीं एजीएम हुई थी, तब कंपनी की ओर से जानकारी दी गई कि बीते 40 साल में कंपनी ने हर 2.5 साल में निवेशकों का पैसा दोगुना किया और आईपीओ के दौरान जिन्होंने इसमें 1000 रुपये निवेश किया, उनका निवेश 16 लाख रुपये बन गया. यानी 10 हजार निवेश करने वाले करोड़पति हो गए और उनका निवेश 1.6 करोड़ बन गया.

जुलाई 2017 में शेयर का भाव 800 रुपये के करीब था जो अब बढ़कर 1575 के करीब हो गया है. यानी शेयर में तबसे 90 फीसदी से ज्यादा तेजी आ चुकी है. इस लिहाज से 1.6 करोड़ रुपये भी इस दौरान बढ़कर करीब 3 करोड़ रुपये के आस पास हो गया. 1977 से अब तक की बात करें तो आईपीओ में 10 हजार लगाने वाले का निवेश बढ़कर 3 लाख करोड़ पहुंच गया.

रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए साल 2017 और 2019 बेहद शानदार बीता है. 2017 में आरआईएल का मार्केट कैप 3 लाख से बढ़कर 6 लाख करोड़ पहुंच गया. मार्च 2017 में पहली बार आरआईएल 4 लाख करोड़ मार्केट कैप वा कंपनी बनी. जुलाई 2017 में आरआईएल का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ और अक्टूबर 2017 में 6 लाख करोड़ पहुंच गया. जुलाई 2018 में कंपनी का मार्केट कैप 7 लाख करोड़ और अगस्त 2018 में 8 लाख करोड़ हो गया. इसी तरह इस साल अक्टूबर में आरआईएल 9 लाख करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी बनी तो 28 नवंबर को इसका मार्केट कैप 10 लाख करोड़ पहुंच गया.

रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में बुधवार तक की बात करें तो इस साल शानदार तेजी देखने को मिली है. 1 जनवरी से 27 नवंबर तक जहां कंपनी के शेयर का भाव 1121.05 रुपये से बढ़कर 1569.75 रुपये पर पहुंच गया है. यानी शेयर में करीब 40 फीसदी तेजी रही है. शेयर के 52 हफ्तों का हाई 1576 रुपये है, यह भाव 26 नवंबर यानी मंगलवार के कारोबार में पहुंचा था.

असल में कंपनी के वित्तीय नतीजे बीती तिमाही के दौरान बेहतर रहे हैं. वहीं मुकेश अंबानी ने पिछले दिनों एलान किया था कि वह अपना पूरा डेट 18 महीनों में चरणबद्ध तरीके से खत्म कर देंगे. इसके बाद से ही अबतक शेयर को लेकर निवेशकों का सेंटीमेंट मजबूत बना हुआ है. वहीं, कंपनी सउदी अरब की कंपनी सउदी अरामको में आयल टु केमिकल बिजनेस की हिस्सेदारी बेचने जा रही है. शेयर में मजबूती का एक और बड़ा कारण है कि कंपनी के टेलिकॉर्म आर्म जियो और रिटेल कारोबार की ओर से भी बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है.

मार्केट कैप के मामले में लंबे समय से रिलायंस इंडस्ट्रीज और TCS में एक होउ़ सी रही है. पिछले साल सितंबर में जब TCS ने 8 लाख करोड़ का आंकड़ा पार किया तो उसने आरआईएल को पीछे छोड़ दिया था. उसके पहले भी कुछ मौकों पर ये दोनों कंपनियां एक दूसरे से आगे निकलती रही हैं. लेकिन इस साल आरआईएल के शेयरों के बेहतर प्रदर्शन से TCS रेस में काफी पीछे चली गई है.

अभी TCS का मार्केट कैप 7,70,533.44 करोड़ रुपये है यानी आरआईएल से 2.25 लाख करोड़ कम. इस साल TCS के शेयर में अबतक सिर्फ 8.5 फीसदी ही ग्रोथ रही है और शेयर का भाव 1893.55 रुपये से बढ़कर 2083.75 रुपये के भाव पर पहुंच गया. TCS के 52 हफ्तों का हाई

2296 रुपये है.

