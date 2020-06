लॉकडाउन में Jio की लगी ‘SALE’, इन 7 कंपनियों ने 97886 करोड़ में खरीदी 21% हिस्सेदारी

लांचिंग के महज 3.5 साल के अंदर आरआईएल की टेलिकॉम आर्म रिलायंस जियो दुनियाभर की बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनियों की भरोसेमंद कंपनी बन गई है. दुनियाभर की बड़ी कंपनियां जियो में पैसा लगाकार अपना कारोबार भी बढ़ाने की होड़ में हैं. इसका प्रमाण इसी बात से मिल जाता है कि लॉकडाउन के दौरान मुकेश अंबानी ने जियो के लिए पिछले 1.5 महीने में ताबड़तोड 7 बड़ी कंपनियों के साथ डील की है. इस डील के तहत ये 7 कंपनियां जियो प्लेटफॉर्म्स में 97886 करोड़ के करीब निवेश करेंगी, जिसके एवज में आरआईएल इन कंपनियों को जियो की 20 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी बेचेगी. जानते हैं इन 7 बड़ी कंपनियों के साथ जियो की 8 डील के बारे में.

सोमवार के कारोबार में रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने नए हाई पर पहुंच गया है. ADIA (अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी) द्वारा जियो प्लेटफॉर्म्स में 5683.50 करोड़ रुपये के निवेश के एलान के बाद आरआईएल में करीब 2 फीसदी तेजी आई और यह 1618.40 रुपये के भाव पर पहुंच गया. जबकि 23 मार्च को ही शेयर अपने 52 हफ्तों के लो 867.82 रुपये पर पहुंच गया था. 23 मार्च के लो से शेयर में 86 फीसदी तेजी आ चुकी है. इस तेजी के पीछे जियो के साथ 6 बड़ी डील का सबसे बड़ा योगदान रहा है.

Facebook-Jio डील

अप्रैल में अमेरिकी कंपनी फेसबुक ने जियो में 5.7 अरब डॉलर यानी 43,574 करोड़ निवेश करने का एलान किया. इसके लिए फेसबुक को जियो प्लेटफॉर्म्स में 9.9 फीसदी हिस्सेदारी मिलेगी. यह फेसबुक के लिए भी 2014 के बाद से सबसे बड़ी डील है.

Jio-सिल्वर लेक डील

सिल्वर लेक पार्टनर ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 1.15 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए 5,655.75 करोड़ के निवेया का एलान किया.

बाद में सिल्वर लेक ने जियो प्लेटफॉर्म्स में अतिरिक्त 4,546.80 करोड़ रुपये के निवेश का भी एलान किया. इससे कंपनी में उसकी हिस्सेदारी बढ़कर 2.08 फीसदी हो जाएगी.

Jio-Vista डील

विस्ता ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 2.32 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए 11,367 करोड़ के निवेश का एलान किया.

Jio-जनरल अटलांटिक डील

प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 1.34 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए 6,598.38 करोड़ के निवेश का एलान किया.

Jio-KKR डील

KKR ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 2.32 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए 11,367 करोड़ के निवेश का एलान किया.

Jio-मुबाडाला डील

अबू धाबी बेस्ड कंपनी मुबाडाला ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 1.85 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए 9093 करोड़ के निवेश का एलान किया.

Jio-ADIA डील

मुकेश अंबानी को जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए डेढ़ महीने के अंदर सातवां निवेशक मिल गया. ADIA (अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी) ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 5683.50 करोड़ रुपये का निवेश करने का एलान किया. इस निवेश के साथ ADIA की जियो प्लेटफॉर्म्स में हिस्सेदारी 1.16 फीसदी होगी. यह सौदा फुली डायल्यूटेड बेसिस पर होगा. ADIA ने जियो की इक्विटी वैल्यू 4.91 लाख करोड़ और एंटरप्राइजेज वैल्यू 5.16 लाख करोड़ रुपये आंकी है.

इस सभी निवेश को मिलाकर पिछले सात सप्ताह में विभिन्न कंपनियों द्वारा जियो में अब तक कुल 97,885.65 करोड़ रुपये के निवेश का एलान किया जा चुका है. इन डील्स के तहत रिलायंस इंडस्ट्रीज अब तक जियो प्लेटफॉर्म्स में कुल मिलाकर 21.06 फीसदी हिस्सेदारी बेच चुकी है.

