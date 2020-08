Apple ने 10 साल में 13 गुना किया पैसा; RIL, TCS, इंफोसिस जैसी दिग्गजों ने निवेशकों को क्या दिया

RIL, TCS, HDFC Bank, Infosys, HUL Stock Performance: एप्पल इंक (Apple Inc.) पहली ऐसी अमेरिकी कंपनी है, जिसका मार्केट वैल्युएशन 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 2 लाख करोड़ डॉलर के पार पहुंच गया है. सिर्फ 2 साल में कंपनी का मार्केट वैल्यू दोगुना हो गया. ऐसा हुआ है कंपनी के शेयरों के शानदार प्रदर्शन की वजह से. 23 मार्च 2020 के लो 201 रुपये की तुलना में शेयर करीब 135 फीसदी बढ़कर 473 रुपये पर पहुंच गया है. पिछले 10 साल में शेयर ने करीब 13 गुना रिटर्न दिया है, वहीं, 5 साल में शेयर का रिटर्न 4.5 गुना रहा है. इस लिहाज से अगर किसी ने 10 साल पहले एप्पल में 1000 डॉलर का निवेश किया होगा तो उसका पैसा बढ़कर करीब 13000 डॉलर के आस पास पहुंच गया. देखते हैं एप्पल की तुलना में भारत की दिग्बज कंपनियों ने 10 साल में क्या किया.

एप्पल के अच्छे तिमाही नतीजे और 5G आईफोन को लेकर निवेशेों का सेंटीमेंट बेहतर हुआ है. इससे एप्पल की दुनिया में सबसे ज्यादा मूल्यवान कंपनी के तौर पर स्थिति और मजबूत हुई है. अमेरिकी कंपनियों में एप्पल ने अमेजन इंक और माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को पीछे कर दिया है, जो अमेरिकी शेयर बाजार में दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी कंपनी हैं. इन दोनों कंपनियों का मार्केट कैप 1.7 ट्रिलियन डॉलर से नीचे है.

10 साल में रिटर्न: 1178 फीसदी

अगस्त 2010 में शेयर का भाव: 37 डॉलर

करंट प्राइस: 473 डॉलर

शेयर में उछाल: 436 डॉलर

52 हफ्ते का हाई: 473.57 डॉलर

52 हफ्ते का लो: 201 डॉलर

मार्केट कैप: 2.02 लाख करोड़ डॉलर

रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL)

10 साल में रिटर्न: 322 फीसदी

अगस्त 2010 में शेयर का भाव: 494 रुपये

करंट प्राइस: 2086 रुपये

शेयर में उछाल: 1592 रुपये

52 हफ्ते का हाई: 2198.80 रुपये

52 हफ्ते का लो: 875.65 रुपये

मार्केट कैप: 13.28 लाख करोड़

TCS

10 साल में रिटर्न: 418 फीसदी

अगस्त 2010 में शेयर का भाव: 434 रुपये

करंट प्राइस: 2249 रुपये

शेयर में उछाल: 1815 रुपये

52 हफ्ते का हाई: 2358 रुपये

52 हफ्ते का लो: 1506 रुपये

मार्केट कैप: 8.5 लाख करोड़

HDFC बैंक

10 साल में रिटर्न: 386 फीसदी

अगस्त 2010 में शेयर का भाव: 223 रुपये

करंट प्राइस: 1085 रुपये

शेयर में उछाल: 861 रुपये

52 हफ्ते का हाई: 1306 रुपये

52 हफ्ते का लो: 739 रुपये

मार्केट कैप: 5.82 लाख करोड़

HUL

10 साल में रिटर्न: 719 फीसदी

अगस्त 2010 में शेयर का भाव: 269 रुपये

करंट प्राइस: 2202 रुपये

शेयर में उछाल: 1933 रुपये

52 हफ्ते का हाई: 2614 रुपये

52 हफ्ते का लो: 1650 रुपये

मार्केट कैप: 5.13 लाख करोड़

इंफोसिस

10 साल में रिटर्न: 174 फीसदी

अगस्त 2010 में शेयर का भाव: 347 रुपये

करंट प्राइस: 948.55 रुपये

शेयर में उछाल: 602 रुपये

52 हफ्ते का हाई: 986 रुपये

52 हफ्ते का लो: 509 रुपये

मार्केट कैप: 4.06 लाख करोड़

बजाज फाइनेंस

10 साल में रिटर्न: 5398 फीसदी

अगस्त 2010 में शेयर का भाव: 61 रुपये

करंट प्राइस: 3391.75 रुपये

शेयर में उछाल: 3330 रुपये

52 हफ्ते का हाई: 4923 रुपये

52 हफ्ते का लो: 1783 रुपये

मार्केट कैप: 2.05 लाख करोड़

(नोट: यहां हमने निवेश की सलाह नहीं दी है. यह जानकारी शेयर के प्रदर्शन के आधार पर दी गई है. निवेश के पहले जोखिम से बचने के लिए एक्सपर्ट की राय लें.)

