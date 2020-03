बाजार में कोरोना का कोहराम: 1 माह में निवेशकों को 45 लाख करोड़ की चपत, कहां डूबा कितना पैसा

COVID Impact on Investors Wealth: चीन से निकलकर कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया है. दुनिया के कई देशों में इमरजेंसी की स्थिति आ चुकी है. अमेरिकी, चीन, भारत और जापान सहित कई बड़ी अर्थव्यस्थाओं पर मंदी का खतरा है. इसके असर से ग्लोबल सेलआफ का दौर चल रहा है, जिससे घरेलू शेयर बाजार में भी निवेशकों के लाखों करोड़ों डूब गए. पिछले 1 माह की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख इंडेक्स में 28-29 फीसदी से ज्यादा गिरावट आ चुकी है. ब्रॉडर मार्केट में 98 फीसदी शेयर लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं. फिलहाल इस उठा पठक में ​पिछले 1 माह के दौरान बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप में 43.34 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आ चुकी है.

19 फरवरी के बाद से बात करें तो पिछले एक माह में सेंसेक्स में करीब 11759 अंकों यानी 28.75 फीसदी की भारी गिरावट रही है. वहीं, निफ्टी में इस दौरान 3524 अंकों यानी 29.38 फीसदी की बड़ी गिरावट रही है. निफ्टी बैंक इस दौरान 9982 अंक यानी 32.66 फीसदी टूट गया. BSE 500 में 4417 अंकों यानी 28 फीसदी की गिरावट आई है. मिडकैप इंडेक्स इस दौरान 4284 अंक यानी 27.27 फीसदी टूटा है.

19 फरवरी को बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 1,58,71,065.31 करोड़ रुपये था. वहीं, 18 मार्च को बाजार बंद होने पर यह घटकर 1,13,63,705.55 करोड़ रह गया. यानी 1 महीने में शेयर में निवेश करने वालों को 45.07 लाख करोड़ का नुकसान हुआ.

इंडसइंड बैंक 60%

बजाज फाइनेंस 36%

टाटा स्टील 34%

ICICI बैंक 34%

M&M 34%

Axis बैंक 34%

ONGC 33%

RIL 33%

इंफोसिस 33%

टाटा केमिकल्स 70%

फ्यूचर रिटेल 66%

इंडसइंड बैंक 63%

वेल्सपन कॉर्प 62%

इंटीलेक्ट डिजाइन 59%

मैग्मा फिनकॉर्प 59%

गायत्री प्रोजेक्ट 57%

ITDC 57%

BSE IT 28.44%

BSE FMCG 18.57%

BSE कैपिटल गुड्स 24.90%

BSE कंज्यूमर ड्यूरेबल 23.51%

BSE हेल्थ 17.29%

BSE टेक 27.55%

BSE PSU 28.44%

BSE बैंक 33.47%

BSE आटो 26.95%

BSE मेटल 34.66%

BSE Oil & Gas 28.94%

BSE रियल्टी 32.76%

BSE पावर 22.09%

(ये आंकड़े 18 मार्च को इंट्राडे के दौरान दोपहर 12:30 बजे तक के हैं.)

