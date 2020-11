दशहरा, दिवाली वाले महीनों में सोने-चांदी में कितना मिलता है रिटर्न? निवेश के पहले देखें 10 साल का चार्ट

Gold & Silver Return: फेस्टिव सीजन में सोना और चांदी में निवेश करने की परंपरा है. दशहरा से लेकर दिवाली वाले महीने में आमतौर पर लोग इन दोनों मेटल में जमकर निवेश करते हैं. इस साल भी यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है, हालांकि कोविड-19 के चलते इसमें कुछ कमी रह सकती है. फेस्टिव सीजन में लोग सोने और चांदी में तो निवेश करते हैं, लेकिन क्या पता है कि इन दिनों इन मेटल में कितना रिटर्न मिलता है. इस साल दशहरा, धनतेरस और दिवाली व छठ अक्टूबर और नवंबर में पड़ रहा है तो हमने यहां अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने को आधार बनाया है. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन 3 महीनों में सोने में ज्यादातर साल निगेटिव ट्रेंड देखने को मिलता है. हालांकि चांदी में अक्टूबर और दिसंबर में तो पॉजिटिव लेकिन नवंबर में जमकर गिरावट रहती है.

नवंबर 2011: 6.28 फीसदी

नवंबर 2012: (-)0.09 फीसदी

नवंबर 2013: (-)1.88 फीसदी

नवंबर 2014: (-)0.18 फीसदी

नवंबर 2015: (-)5.40 फीसदी

नवंबर 2016: (-)5.23 फीसदी

नवंबर 2017: (-)0.82 फीसदी

नवंबर 2018: (-)4.75 फीसदी

नवंबर 2019: (-)1.42 फीसदी

औसत रिटर्न: (-)1 फीसदी

दिसंबर 2011: (-)5.96 फीसदी

दिसंबर 2012: (-)0.70 फीसदी

दिसंबर 2013: (-)2.98 फीसदी

दिसंबर 2014: 3.36 फीसदी

दिसंबर 2015: (-)0.55 फीसदी

दिसंबर 2016: (-)3.31 फीसदी

दिसंबर 2017: (-)0.04 फीसदी

दिसंबर 2018: 3.81 फीसदी

दिसंबर 2019: 3.09 फीसदी

औसत रिटर्न: (-)0.23 फीसदी

अक्टूबर 2011: 5.21 फीसदी

अक्टूबर 2012: (-)1.36 फीसदी

अक्टूबर 2013: (-)0.27 फीसदी

अक्टूबर 2014: (-)1.64 फीसदी

अक्टूबर 2015: 2.59 फीसदी

अक्टूबर 2016: (-)2.58 फीसदी

अक्टूबर 2017: (-)1.03 फीसदी

अक्टूबर 2018: 4.16 फीसदी

अक्टूबर 2019: 3.36 फीसदी

अक्टूबर 2020: 0.63 फीसदी

औसत रिटर्न: 1.18 फीसदी

(source: kedia advisory)

चांदी ने नवंबर महीने में पिछले 10 के दौरान देखें तो औसतन 2.28 फीसदी निगेटिव रिटर्न दिया है. हालांकि अकटूबर महीने में 1.15 फीसदी और दिसंबर महीने में 1.18 फीसदी का रिटर्न चांदी में मिला है.

31 दिसंबर 2019 को सोने का भाव एमसीएक्स पर 39108 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. वहीं, 7 अगस्त 2020 को सोना 56379 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया. जिसके बाद से सोने में लगातार गिरावट आई है. सोना अपने रिकॉर्ड हाई से टूटकर मंगलवार के कारोबार में 50898 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. यानी हर 10 ग्राम पर रिकॉर्ड हाई से करीब 5500 रुपये की गिरावट आई है.

31 दिसंबर 2019 को चांदी का भाव एमसीएक्स पर 46711 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ था. वहीं, 7 अगस्त 2020 को चांदी 79723 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया. जिसके बाद से चांदी में भी गिरावट आई है. चांदी अपने रिकॉर्ड हाई से टूटकर मंगलवार 3 नवंबर 2020 के कारोबार में 61780 रुपये प्रति किलो पर आ गया है. यानी हर किलो पर रिकॉर्ड हाई से करीब 18 हजार रुपये की गिरावट आई है.

