Property Market Report: हाउसिंग मार्केट में रिकवरी शुरू, देश के सात शहरों में मकानों की बिक्री 23 फीसदी बढ़ी

देश के शहरों में पिछले पांच महीनों को दौरान मकानों की बिक्री में तेजी दर्ज की गई है. सात प्रमुख शहरों में जनवरी से लेकर मई तक मकानों की बिक्री में 23 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 2020 के पहले पांच महीनों में 1,08,199 मकान बिके थे लेकिन 2021 के पहले पांच महीनों में 1,32,818 मकानों की बिक्री हुई. ज्यादातर मकानों की बिक्री 15 अप्रैल 2021 तक हुई.

PropEquity की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, एनसीआर और पुणे में 2020 के पहले पांच महीने की तुलना में 2021 के पहले पांच महीनों में क्रमश: 16, 40,39,29 और 34 फीसदी बढ़ी. सिर्फ कोलकाता और एनसीआर में क्रमश: 11 और 20 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई.एनसीआर में मकानों की बिक्री में सबसे ज्यादा गिरावट की वजह कोरोना की दूसरी लहर की वजह से लॉकडाउन और पाबंदियों का लगाया जाना रहा. हेल्थ इमरजेंसी की वजह से यहां मकानों की बिक्री को झटका लगा.2021 के पहले पांच महीनों में लॉन्चिंग के हिसाब से चेन्नई और एनसीआर सबसे आगे रहे. यहां 2020 की तुलना में 2021 के पहले पांच महीनों में नई लॉन्चिंग में क्रमश: 20 और 50 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की गई. जबकि बेंगलुरू, हैदराबाद, कोलकाता, एमएमआर और पुणे में न्यू लॉन्चिंग के मामले में क्रमश: 35,28,26,31 और 23 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई.

PropEquity के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर समीर जसूजा के मुताबिक अप्रैल और मई में देश में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप था. इस वजह से देश के बड़े शहरों में रियल एस्टेट सेक्टर की गतिविधियां लगभग ठप रहीं. विश्लेषकों का मानना है कि प्रॉपर्टी बाजार अब अपने सबसे बुरे दौर से उबर चुका है. 2020 इसके लिए सबसे कठिन दौर था. 2021 की शुरुआत में इसने मजबूत वापसी की थी लेकिन कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत में इसे झटकों का सामना करना पड़ा.

