Housing Sales Report: दोगुनी हुई घरों की बिक्री, सस्ते कर्ज और आईटी सेक्टर में अच्छी हायरिंग का असर

Housing Sales Report: होम लोन की कम दरों और आईटी व आईटी से जुड़ी हुई सर्विस (ITeS) सेक्टर में हायरिंग का घर खरीदारी पर असर दिख रहा है. जुलाई से सितंबर 2021 तिमाही में देश के सात प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री में दोगुना उछाल आया और 62800 यूनिट्स की बिक्री हुई. एक साल पहले की समान तिमाही में 29520 यूनिट्स और पिछली तिमाही अप्रैल-जून 2021 में देश के सात प्रमुख शहरों में 24560 घरों की बिक्री हुई.

एनारॉक (Anarock) की यह रिपोर्ट दिल्ली-एनसीआर, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (एमएमआर), चेन्नई, कोलकाता, बेंगलूरु, हैदराबाद और पुणे में घरों की बिक्री पर आधारित है. रिपोर्ट के मुताबिक घरों की कीमतों में भी 3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और अप्रैल-जून 2021 तिमाही में इसके भाव पिछले साल की समान तिमाही में 5600 रुपये वर्ग फुट से उछलकर 5760 रुपये वर्ग फुट तक पहुंच गए.

शहर – जुलाई-सितंबर 2020 – जुलाई-सितंबर 2021 – बिक्री में उछाल

दिल्ली-एनसीआर – 5200 यूनिट्स – 10220 यूनिट्स – 97%

एमएमआर – 9200 यूनिट्स – 20965 यूनिट्स – 128%

बेंगलूरु – 5400 यूनिट्स – 8550 यूनिट्स – 58%

पुणे – 4850 यूनिट्स – 9705 यूनिट्स – 100%

हैदराबाद – 1650 यूनिट्स – 6735 यूनिट्स – 308%

चेन्नई – 1600 यूनिट्स – 3405 यूनिट्स – 113%

कोलकाता – 1600 यूनिट्स – 3220 यूनिट्स – 101%

इससे पहले एनारॉक ने देश के सात प्रमुख शहरों में सालाना आधार पर 30 फीसदी की उछाल के साथ 1,79,527 घरों की बिक्री का अनुमान लगाया था. पिछले साल 2020 में 1,38,344 घरों की बिक्री हुई थी. कोरोना से पहले की बात करें तो वर्ष 2019 में देश के सात प्रमुख शहरों में 2,61,358 घरों की बिक्री हुई थी.

