जनवरी-मार्च में घरों की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 5% गिरी, पिछले छह महीनों में हुआ सुधार

जनवरी-मार्च 2021 के दौरान आठ बड़े शहरों में घरों की बिक्री सालाना आधार पर 5 फीसदी गिरकर 66,176 यूनिट्स पर आ गई. रियल एस्टेट ब्रॉकरेज कंपनी PropTiger के मुताबिक, इसकी वजह कोविड-19 महामारी है, लेकिन डिमांड पिछले छह महीनों में पर्याप्त तौर पर सुधरी है. PropTiger का डेटा एनरॉक और नाइट फ्रैंक द्वारा पहले जारी रिपोर्ट्स से अलग है, जिनमें बड़े शहरों में इस साल जनवरी-मार्च अवधि के दौरान बिक्री में क्रमश: 29 फीसदी और 44 फीसदी ग्रोथ की बात कही गई थी.

अपनी रिपोर्ट ‘Real Insight Q1CY21’ में, PropTiger ने कहा कि बिल्डरों ने 2021 की जनवरी-मार्च तिमाही में प्राथमिक बाजार में 66,176 घरों की कुल बिक्री की, जो एक साल पहले की अवधि में 69,555 यूनिट्स से 5 फीसदी की गिरावट है. केंद्र ने कोविड-19 फैलने से रोकने के लिए पिछले साल मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन लगाया था. प्रोपटाइगर डॉट कॉम, मकान डॉट कॉम और प्रोपटाइगर डॉट कॉम के ग्रुप सीईओ ध्रुव अग्रवाल ने कहा कि क्योंकि अर्थव्यवस्था रिकवरी की ओर धीरे-धीरे बढ़ रही है, देश में आवासीय रियल एस्टेंट बाजार में केंद्र और राज्य सरकारों, आरबीआई और पूरी बैंकिंग व्यवस्था द्वारा उठाए गए अलग-अलग कदमों के चलते सकारात्मक रूख है.

उन्होंने आगे कहा कि पहली तिमाही में सप्लाई आंकड़ों में बढ़ोतरी के जरिए, सकारात्मक बदलाव दिखा है. यह संकेत है कि डेवलपर्स अब लिक्विडिटी समर्थन और खरीदार की भावना को लेकर ज्यादा सहज हैं. अग्रवाल ने कहा कि डिमांड को लेकर मैट्रिक बड़े स्तर पर स्थिर रही है.

अलग-अलग उद्योगों में जॉब मार्केट दोबारा खुल रहा है, जिससे लोगों को प्रॉपर्टी बाजार का फायदा लेने का आत्मविश्वास मिल रहा है, जो घर खरीदारों के लिए सालों में सबसे ज्यादा किफायती है. उन्होंने कोविड-19 संक्रमणों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी को लेकर चिंता जाहिर की, लेकिन उन्हें आवासीय बाजार की रिकवरी जारी रहने की उम्मीद है.

डेटा के मुताबिक, अहमदाबाद में घरों की बिक्री जनवरी-मार्च 2021 में 4 फीसदी बढ़कर 4,687 यूनिट्स हो गई है, जो पिछले साल की समान अवधि में 4,511 यूनिट्स थी. दिल्ली-एनसीआर बाजार में, बिक्री 14 फीसदी के उछाल के साथ, 5411 यूनिट्स से बढ़कर 6,188 यूनिट्स हो गई.

(Input: PTI)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.