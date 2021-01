2020 में घरों की बिक्री 37% घटी, दिल्ली-NCR में 50% की गिरावट: रिपोर्ट

साल 2020 में घरों की बिक्री में सालाना आधार पर 37 फीसदी की गिरावट आई है. जबकि ऑफिस स्पेस लीजिंग डिमांड 35 फीसदी घटी. इसकी वजह कोरोना वायरस महामारी रही. लेकिन आखिरी तिमाही में डिमांड में सुधार आया और यह कोविड पूर्व के स्तर पर आ गई. प्रॉपर्टी सलाहकार नाइट फ्रैंक इंडिया ने बुधवार को यह जानकारी दी.

रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली-एनसीआर) में घरों की बिक्री बीते वर्ष के दौरान सालाना आधार पर 50 फीसदी घटकर 21,234 इकाई रह गई है. नाइट फ्रैंक ने अपनी रिपोर्ट ‘इंडिया रियल एस्टेट – आवासीय और कार्यालय अपडेट, दूसरी छमाही 2020’ में कहा कि 2020 में आठ प्रमुख शहरों में आवासीय संपत्तियों की बिक्री घटकर 1,54,534 इकाई रह गई, जो इससे पिछले साल 2,45,861 इकाई थी.

रिपोर्ट के मुताबिक सभी आठ प्रमुख शहरों में आवासीय बिक्री में गिरावट आई, जिसमें अहमदाबाद में मांग में सबसे गिरावट और पुणे में सबसे कम गिरावट रही. आंकड़ों के मुताबिक, पुणे में बीते साल आवासीय बिक्री 18 फीसदी घटकर 26,919 इकाई रह गई, जो इससे पिछले साल 32,809 इकाई थी. इसी तरह मुंबई में बिक्री 20 फीसदी घटी.

रिपोर्ट में कहा गया है कि संपत्तियों के पंजीकरण पर अस्थायी रूप से स्टैम्प शुल्क में कटौती के बाद 2020 के आखिरी चार महीनों के दौरान मुंबई और पुणे में बिक्री बढ़ी. दिल्ली-एनसीआर में 2020 के दौरान आवासीय बिक्री 50 फीसदी घटकर 21,234 इकाई रह गई, जो इससे पिछले साल में 42,828 इकाई थी. समीक्षाधीन अवधि के दौरान बेंगलुरु में मांग 51 फीसदी घटकर 23,079 इकाई रह गई. आवासीय बिक्री के लिहाज से अहमदाबाद सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ और यहां बिक्री 61 प्रतिशत घटकर 6,506 इकाई रह गई.

हालांकि, अक्टूबर-दिसंबर के दौरान घरों की बिक्री और कुल ऑफिस लीजिंग पिछले साल की समान अवधि से ज्यादा रही. 2020 की चौथी तिमाही में एक साल पहले की अवधि में 58,402 यूनिट्स के मुकाबले आवासीय प्रॉपर्टी की बिक्री 61,592 यूनिट्स पर पहुंच गई. जबकि ऑफिस की खपत 16.4 मिलियन स्कॉयर फीट से बढ़कर 17.5 मिलियन स्क्वॉयर फीट हो गई है.

