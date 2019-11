50 साल में 16,700% रिटर्न, इस देश का शेयर बाजार साबित हुआ दुनिया का बेस्ट

1969 में लॉन्च के बाद से हॉन्ग कॉन्ग का हैंगसेंग (Hang Seng) इंडेक्स चीन के विकास का गवाह रहा है. रविवार को इस हॉन्ग कॉन्ग के इस शेयर बाजार के 50 साल पूरे हुए हैं. इसकी शुरुआत एक ऐसे शहर से हुई थी जहां दो साल पहले ही दंगे हुए थे. इसके बाद यह इंडेक्स हॉन्ग कॉन्ग को संकट से निकालने और उसकी तरक्की में एक बड़ा मददगार साबित हुआ.

ब्लूमबर्ग के डाटा के मुताबिक, 1969 के बाद से यानी 50 साल में इस इंडेक्स में 16,700 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. पहले इस इंडेक्स में ज्यादातर लोकल फर्म थीं, लेकिन अब इसमें कई मुख्य चीनी कंपनियां शामिल हैं. बल्कि अब चीनी कंपनियों की हैंगसेंग में आधे से ज्यादा मार्केट वैल्यू है. Amber Hill Capital के एसेट मैनेजमेंट डायरेक्टर Jackson Wong के मुताबिक हैंगसेंग इंडेक्स पर चीन की अर्थव्यवस्था का बहुत असर हुआ. यह सिर्फ हॉन्ग कॉन्ग की वजह से नहीं बढ़ा.

अगस्त 2019 में CITIC Ltd. पहली चीनी कंपनी थी जिसने इस इंडेक्स को ज्वॉइन किया. आज की तारीख में इंडेक्स पर मौजूद आधिकतर कंपनियां अपना रेवेन्यू चीन से लेती हैं. इसका शंघाई कम्पोजिट इंडेक्स के साथ संबंध रहा है. दोनों के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने में आपसी संबंध रहता है. 2001 से 2019 के बीच Tencent Holdings Ltd. और China Mobile Ltd. का बढ़त में सबसे ज्यादा योगदान था.

जेफ बेजोस ने दिया 98.5 मिलियन डॉलर का डोनेशन, बेघर लोगों और गरीबों की शिक्षा के लिए मदद

Hang Seng Indexes Co.ने कहा कि वो फाइनेंशियल स्टॉक्स के रिव्यू के लिये पहले क्वॉर्टर में कंसल्टेशन करेंगे. अभी इंडेक्स में ये आधी ताकत रखते हैं. इसके मुकाबले में यूरोप, अमेरिका, चीन, जापान में ये सिर्फ 19 फीसदी हैं. यह उन फर्म को शामिल करने को लेकर भी चर्चा करेगी जिनके अलग वोटिंग राइट्स हैं जिसमें अलीबाबा कंपनी भी शामिल है. अगर यह मेंबर बनती है, तो Hang Seng Index को बड़ा फायदा होगा.

हॉन्ग कॉन्ग के इस इंडेक्स ने क्षेत्र में संकट को भी झेला है जिसमें 1970 के दशक में दुनिया में तेल के संकट और 1997 और 2008 के वित्तीय संकट के दौरान यह क्रैश हुआ. अभी यह 5 महीने से चल रहे विरोध-प्रदर्शन की वजह से दबाव में है जिससे लोकल इकोनॉमी में मंदी आई है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.