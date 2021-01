Home First Finance IPO: क्या 1154 करोड़ के आईपीओ में लगाना चाहिए पैसे? निवेश के पहले जान लें अहम बातें

Home First Finance Company IPO Opens Today: मुंबई बेस्ड अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होम फर्स्ट फाइनेंस 21 जनवरी को साल 2021 का तीसरा आईपीओ लॉन्च कर रही है. होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी का यह इश्यू करीब 1154 करोड़ रुपये का होगा. इस आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 517-518 रुपये तय किया गया है. 21 जनवरी से 25 जनवरी तक इस आईपीओ में निवेश किया जा सकता है. आईपीओ लॉन्च करने के पहले कंपनी ने एंकर निवेशकों से 346 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं. आईपीओ को लेकर कुछ एक्सपर्ट और ब्रोकरेज हाउस पॉजिटिव हैं और सब्सक्राइब करने की सलाह दे रहे हैं. अगर आप भी आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं तो पहले कुछ बातों पर ध्‍यान देना जरूरी है.

ब्रोकरेज हाउस यस सिक्योरिटीज ने आईपीओ सब्सक्राइब करने की सलाह दी है. ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी लो इनकम क्लाैस और मिडिल क्लास को घर खरीदने या घर बनाने के लिए लोन देती है. कंपनी का कस्टमर बेस मजबूत है. होम फर्स्ट फाइनेंस की वित्त वर्ष 2017 से 2020 के दौरान लोन और डिस्बर्समेंट ग्रोथ 56.7 फीसदी और 56.2 फीसदी सीएजीआर रही है. ग्रोथ मोमेंटम आगे भी जारी दिख रही है. टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होने की वजह से इस डिजिटल एज में कंपनी को फायदा होगा. कंपनी का रिटर्न रेश्यो हेल्दी है और इश्यू के लिए शेयर का भाव आकर्षक है. ऐसे में निवेशकों को आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए.

ब्रोकरेज हाउस वेंचुरा सिक्योरिटीज ने भी आईपीओ में निवेश की सलाह दी है. ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी का नेटवर्क 11 राज्यों में हैं और कंपनी की अभी 70 ब्रांच हैं. अफोर्डेबल हाउसिंग सेग्मेंट में सरकार के फोकस का फायदा कंपनी को मिलेगा. अर्बनाइजेशन में तेजी, इंडिपेंडेंट हाउसिंग की डिमांड बढने और सरकार की योजना हाउसिंग फॉर आल के चलते कंपनी की आगे मजबूत ग्रोथ रहने की उम्मीद है.

आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 517-518 रुपये तय किया गया है. होम फर्स्ट फाइनेंस के आईपीओ में 265 करोड़ के फ्रेश इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे. वहीं इस आईपीओ में 888.72 करोड़ रुपये के शेयर कंपनी के प्रमोटर्स आफर फॉर सेल के जरिए पेश करेंगे. इस IPO के जरिये कंपनी के इंवेस्टर्स ट्रू नॉर्थ, सिंगापुर की सॉवरेन वेल्थ फंड जीआईसी (GIC), बेसेमर वेंचर पार्टनर्स और कंपनी के फाउंडर पीएस जयकुमार कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कम करेंगे.

होम फर्स्ट फाइनेंस के आईपीओ में लॉट साइज 28 शेयरों का होगा. यानी कम से कम 28 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी. अपर प्राइस बैंड 518 रुपये के लिहाज से देखें तो निवेशकों को इसमें कम से कम 14504 रुपये निवेश करना होगा. इसके बाद इसके मल्टीपल में निवेश किया जा सकता है.

इस आईपीओ में 50 फीसदी तक हिस्सा क्वाललिफाइड इंस्टीट्यूशनल बॉयर्स के जिए रिजर्व होगा. जबकि 35 फीसदी हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए और 15 फीसदी हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल के लिए रिजर्व है. एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, क्रेडिट सूईस सिक्योरिटीज (India) प्राइवेट लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड और कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड बुक रनिंग लीड मैनेजर्स होंगे. जबकि. आईपीओ के लिए KFin टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लि. रजिस्ट्रार है.

होम फर्स्ट फाइनेंस की शुरूआत 2010 में हुई थी. कंपनी टेक्नो‍लॉजी ड्राइवेन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है. कंपनी लो और मिडिल क्लास कस्टमर्स को होमलोन देती है. 11 राज्यों के 60 के करीब जिलो में कंपनी ने 50 हजार से ज्यादा कस्टमर्स को लोन सैंक्शन किया है. सितंबर 2020 तक कंपनी का AUM 3,730 करोड रुपये था, जबकि नेट वर्थ 988 करोड़ रुपये. कंपनी का ग्रॉस नॉन परफार्मिंग एसेट 0.74 फीसदी था. सितंबर 2020 तक की बात करें तो पिछले साल की पहली छमाही में कंपनी के मुनाफे में 44 फीसदी की सालाना ग्रोथ रही; कंपनी को 6 महीने में 52.95 करोड़ का मुनाफा हुआ था. जबकि रेवेन्यू 37 फीसदी ग्रोथ के साथ 88.2 करोड़ रुपये रहा. वित्त वर्ष 2020 में कंपनी को 79.25 करोड़ का मुनाफा हुआ. जबकि इस 151.27 करोड़ का रेवेन्यू आया.

