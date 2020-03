Holi Stocks: पोर्टफोलियो में शामिल करें रंग बिरंगे स्टॉक, अगली होली तक मिल सकता है बेहतर रिटर्न

Holi Stocks: देशभर में आज होली का त्योहार मनाया जा रहा है. होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है. होली के रंग आपके जीवन में खुशियां भरने का काम करते हैं. इसी तरह से शेयर बाजार में भी होली के रंगों की ही तरह कई कलरफुल स्टॉक हैं, जो आपके पोर्टफोलियो में रंग भरने को तैयार हैं. जब शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव बना हुआ है, एक्सपर्ट निवेशकों को बेहद मजबूत फंडामेंटल वाले ही शेयरों को चुनने की सलाह दे रहे हैं, जो जल्द इस बाजार के करेक्शन से उबरने की क्षमता रखते हों. हमने यहां ब्रोकरेज हाउस की पसंद के ऐसे ही कुछ शेयर चुने हैं, जो अगली होली तक आपका बेहतर ग्रोथ का फायदा दे सकते हैं.

इस साल की बात करें तो शेयर बाजार अब तक गिरावट के दौर में चल रहा है. पिछले दिनों गिरावट की सबसे बड़ी वजह दुनियाभर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले रहे हैं. वहीं, अब क्रूड को लेकर प्राइस छिड़ने से सोमवार को शेयर बाजार में सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट देखी गई. सोमवार को कारोबार के दौरान सेंसेक्स 2400 अंक से ज्यादा टूट गया तो निफ्टी भी 10400 के स्तर से नीचे आ गया. इस साल की बात करें तो सेंसेक्स में अब तक 5619 अंक यानी 13.62 फीसदी और निफ्टी में 1717 अंक यानी 14.11 फीसदी की गिरावट आ चुकी है. हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना कोई स्थाई समस्या नहीं है. ऐसे में मामले कंट्रोल होते हैं तो बाजार एक बार फिर तेज होगा.

अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Apar) कंडक्टर्स, ट्रांसफॉर्मर, स्पेशिएलिटी आयल, पावर और टेलिकॉम केबल बिजनेस में है. कंपनी का ज्यादातर डोमेस्टिक रेवेन्यू पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है. कंपनी की ब्रांड इमेज मजबूत है और प्रोडक्ट क्वालिटी भी बेहतर है. कंपनी लो मार्जिन बिजनेस पर फोकस कर रही है, जिससे इसे अपना मार्केट शेयर बढ़ाने में मदद मिल रही है. सरकार का पावर और इंफ्रा सेक्टर पर फोकस होने से भी कंपनी को फायदा होगा. ब्रोकरेज हाउस प्रभुदास लीलाधर ने शेयर के लिए 587 रुपये का लक्ष्य रखा है. करंट प्राइस 359 रुपये के लिहाज से शेयर में 64 फीसदी रिटर्न मिलन सकता है.

चीन में टाटा मोटर्स के बिजनेस पर कोरोना के चलते असर पड़ा है और फरवरी में रिटेल में 85 फीसदी गिरावट आई. वहीं बीएस6 ट्रांजिशन के चलते घरेलू बिजनेस पर भी असर पड़ा है. हालांकि कंपनी अब यह आंकलन कर रही है कि दूसरे बाजारों में क्या असर हो रहा है. घरेलू बाजार की बात करें तो बीएस6 ट्रांजिशन का असर मौजूदा तिमाही की चौथी तिमाही तक रहेगा. लेकिन ट्रांजिशन पूरा होने पर बाजार एक बार फिर तेज होगी. अब चीन में रिटेल शॉप फिर खुलने लगी है और कंपोनेंट का आयात भी पहले से बेहतर हुआ. आने वाले दिनों में वॉल्यूम बढ़ने की उम्मीद है. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि शेयर का वैल्यूएशन आकर्षक है और 178 रुपये का लक्ष्य बनाकर निवेश किया जा सकता है. करंब् प्राइस 105 रुपये के लिहाज से शेयर में 70 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

ब्रोकरेज हाउस शेयरखान ने गोदरेज कंज्यूमर में 865 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 610 रुपये के लिहाज से शेयर में 42 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. कोरोना वायरस के चलते साबुन, हैंडवाश और हैंड सैनीटाइजर जैसे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी है. इसका फायदा गोदरेज कंज्यूमर को चौथी तिमाही में होगा. कंपनी ने साबुन की कीमत भी 5 फीसदी बढ़ा दी है, जिससे मार्जिन पर पॉजिवि असर होगा. वहीं, मैनेजमेंट को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने से डिमांड भी बढ़ेगी. शेयर अपने रिसेंट हाई से करीब 20 फीसदी टूट चुका है. ऐसे में अभी खरीदने का सही समय है.

ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल ने अंबर इंटरप्राइजेज में 1664 रुपये लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 1360 रुपये के लिहाज से शेयर में 22 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. कंपनी एयर कंडीशनर OEM/ODM इंडस्ट्री में प्रोमिनेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है. इस क्षेत्र में कंपनी की स्थिति मजबूत है. कंपनी के पास देश में 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं. चीन से सप्लाई साइड पर भी स्थिति बेहतर हुई है. सप्लाई चेन कमजोर पड़ने से कंपनी के बिजनेस पर खास फर्क नहीं पड़ा है. प्रोडक्शन में कमी की संभावना नहीं है.

(Discliamer: हमने यहां निवेश की सलाह नहीं दी है. यह जानकारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी गई है. बाजार में जोखिम होते हैं, निवेश के पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)

