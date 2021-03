Holi 2021: पोर्टफोलियों में शामिल करें ये कलरफुल स्टॉक, अगली होली तक मिल सकता है 55% तक रिटर्न

holi 2021 share market news in hindi: भारत में होली का त्योहार बेहद ही पॉपुलर है. आज यानी 29 मार्च को देशभर में रंगों का त्योहार होली मनाया जा रहा है. कहते हैं कि होली लोगों के जीवन में खुशियों का रंग भर देते हैं. निवेश के लिहाज से कहें तो आपके पार्टफोलियों में भी ऐसे ही कुछ शेयर होने चाहिए जो आपकी दौलत बढ़ाने में काम आएं. शेयर बाजार में होली के रंग में रंगे कई कलरफुल स्टॉक हैं जो आपके पोर्टफोलियो में रंग भरने को तैयार हैं. ऐसे में निवेशकों के पास भी होली पर ऐसे शेयर चुनने का मौका है, जिससे अगले होली तक उन्हें बेहतर रिटर्न मिल सके. एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउस भी कुछ शेयरों में निवेश की सलाह दे रहे हैं. हम यहां ऐसे ही कुछ स्टॉक्स के बारे में बता रहे हैं जो आगे आपको अच्छी रिटर्न दे सकें.

रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर मौजूदा भाव से आपके लिए मुनाफे का सौदा हो सकता है. ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेश की सलाह देते हुए लक्ष्य 2600 रुपये कर दिया है. करंट प्राइस 1994 के लिहाज से इसमें अगले कुछ महीनों में 30 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि आने वाले दिनों में जियो में मजबूत ग्रोथ देखने को मिलेगी. वित्त वर्ष 2021 से 2023 के दौरान आरआईएल के टेलिकॉम आर्म जियो में 25 फीसदी की ग्रोथ संभव है. वहीं रिलायंस के रिटेल कारोबार में 43 फीसदी ग्रोथ इस दौरान दिख सकती ​है. जबकि B2C कारोबार का EBITDA में 49 फीसदी हिस्सा हो सकता है. रिलायंस इंडस्ट्रीज की बैलेंसशीट मजबूत है, वहीं ऑयल-टू-केमिकल (O2C) में हिस्सा बिक्री भी बड़ा ट्रिगर साबित हो सकता है. रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऑयल-टू-केमिकल कारोबार के डीमर्जर प्लान की रूपरेखा पेश की थी.

कैडिला हेल्थकेयर के शेयर भी आपके पोर्टफोलियो में रंग भर सकते हैं. कैडिला हेल्थकेयर में ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल फाइनेंशियल ने 650 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 420 रुपये के लिहाज से शेयर में 55 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. कैडिला ने इनोवेटर Celgene (BMS) के साथ Revlimid पेटेंट सूट सेटल होने का अभी एलान किया है. यह कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर है. हालांकि सेटलमेंट टर्म का अभी खुलासा नहीं किया गया है. कंपनी को तीसरी तिमाही में 3823 करोड़ की आय हुई है जो सालाना आधार पर 4.5 फीसदी ज्यादा है. जबकि 512.50 करोड़ का मुनाफा हुआ है.

ब्रोकरेज हाउस दोलत कैपिटल ने ICICI बैंक में 770 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. शेयर का करंट प्राइस 578 रुपये के लिहाज से इसमें 33 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. बैंक का फोकस स्थिर ग्रोथ के साथ कोर प्रॉफिटैबिलिटी पर है. बैंक अपनी एसेट क्वालिटी को लगातार बेहतर बना रहा है. लोन ग्रोथ बेहतर हो रही है. कस्टमर बेस के साथ बैलेंसशीट मजबूत है. मजबूत कैपिटल पोजिशन बैंक की स्ट्रेंथ है. वहीं शेयर अपने हाई से कुछ करेक्ट होकर अच्छे वैल्युएशन पर है. मौजूदा भाव से शेयर में निवेश किया जा सकता है.

डिवाइस लैब में ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने 4530 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. शेयर के करंट प्राइस 3465 रुपये के लिहाज से इसमें 31 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. डिवाइस लैब लीडिंग फार्मा कंपनी है जिसका कस्टमर बेस मजबूत है. कंपनी जेनेरिक API स्पेस में प्रोडक्ट आफरिंग बढ़ा रही है, जिसका फायदा आगे मिलेगा. कम से कम 16 मॉलेक्यूल डेवलपमेंट फेज में हैं. FY20–23 के दौरान डिवाइस लैब की सेल्स ग्रोथ 21 फीसदी CAGR रहने का अनुमान है. हेल्दी डिमांड, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और कैपेसिटी बढ़ाने का फायदा भी कंपनी को मिलेगा.

(Discliamer: हमने यहां निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. बाजार में जोखिम होते हैं, निवेश के पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)

