म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में भरेंगे रंग! 5 साल में एकमुश्त निवेश और SIP की चेक करें वैल्यू

Mutual Fund Investment: देशभर में होली का सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है. होली को रंगों का त्यौहार कहा जाता है. ऐसे में एक म्यूचुअल फंड निवेशक के तौर पर आपभी ये चाहेंगे कि पोर्टफोलियो में भी ऐसे ही कलरफुल स्कीम शामिल हों जो लंबी अवधि में आपके जीवन में खुशियों के रंग भर सके. एक्सपर्ट भी यही सलाह दे रहे हैं कि जब शेयर बाजार में उतार चढ़ाव चल रहा है, बाजार के जोखिम से बचने के लिए निवेशकों को म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए. इसमें एकमुश्त निवेश और एसआईपी का रेश्यो 40:60 होना चाहिए. यहां हमने भी ऐसी ही कुछ स्कीम चुनी है, जिनका पिछले 5 साल में बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड रहा है.

5 साल का रिटर्न: 11.61 फीसदी

5 साल में 1 लाख निवेश की वैल्यू: 1.73 लाख

5 साल में 10 हजार मंथली SIP की वैल्यू: 8.43 लाख

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 5000 रुपये

मिनिमम SIP: 500 रुपये

एसेट्स: 9,627 करोड़ (31 जनवरी, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.66 फीसदी (31 जनवरी, 2020)

रिस्क ग्रेड: एवरेज से कम

टॉप होल्डिंग: बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक, एवेन्यू सुपरमार्ट, एचडीएफसी, सुप्रीम इंडस्ट्रीज

5 साल का रिटर्न: 13.48 फीसदी

5 साल में 1 लाख निवेश की वैल्यू: 1.88 लाख

5 साल में 10 हजार मंथली SIP की वैल्यू: 8.14 लाख

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 5000 रुपये

मिनिमम SIP: 1000 रुपये

एसेट्स: 9,806 करोड़ (31 जनवरी, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.99 फीसदी (31 जनवरी, 2020)

रिस्क ग्रेड: एवरेज से कम

टॉप होल्डिंग: HDFC बैंक, ICICI बैंक, एसबीआई, आरआईएल, एक्सिस बैंक

5 साल का रिटर्न: 10.41 फीसदी

5 साल में 1 लाख निवेश की वैल्यू: 1.64 लाख

5 साल में 10 हजार मंथली SIP की वैल्यू: 8.46 लाख

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 5000 रुपये

मिनिमम SIP: 500 रुपये

एसेट्स: 11,077 करोड़ (31 जनवरी, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.62 फीसदी (31 जनवरी, 2020)

रिस्क ग्रेड: लो

टॉप होल्डिंग: HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक, ICICI बैंक, एवेन्यू सुपरमार्ट

5 साल का रिटर्न: 8.70 फीसदी

5 साल में 1 लाख निवेश की वैल्यू: 1.52 लाख

5 साल में 10 हजार मंथली SIP की वैल्यू: 7.40 लाख

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 500 रुपये

मिनिमम SIP: 500 रुपये

एसेट्स: 6,381 करोड़ (31 जनवरी, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.99 फीसदी (31 जनवरी, 2020)

रिस्क ग्रेड: एवरेज से कम

टॉप होल्डिंग: ICICI बैंक, HDFC बैंक, एयरटेल, एक्सिस बैंक, इंफोसिस

5 साल का रिटर्न: 11.08 फीसदी

5 साल में 1 लाख निवेश की वैल्यू: 1.69 लाख

5 साल में 10 हजार मंथली SIP की वैल्यू: 8.20 लाख

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 5000 रुपये

मिनिमम SIP: 500 रुपये

एसेट्स: 7,694 करोड़ (31 जनवरी, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.88 फीसदी (31 जनवरी, 2020)

रिस्क ग्रेड: हाई

टॉप होल्डिंग: HDFC बैंक, एयरटेल, बजाज फाइनेंस, एसबीआई, डिवाइस लैब

(source: value research)

BPN फिनकैप कंसल्टेंट सर्विसेज के सीईओ एके निगम का कहना है कि मौजूदा समय में जहां शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है, निवेशकों को इक्विटी में सीधे निवेश न कर म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करना चाहिए. इसमें भी 100 फीसदी एकमुश्त रकम जमा करने की बजाए एकमुश्त और एसआईपी में 40:60 का रेश्यो रखना चाहिए. इक्विटी में भी मल्टीकैप और लॉर्ज एंड मिडकैप ज्यादा बेहतर विकल्प हैं, जहां आपका पैसा अलग अलग मार्केट कैप वाले शेयरों में लगाया जाता है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.