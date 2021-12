New IPO 2022 : Hexagon Nutrition लाएगी 600 करोड़ रुपये का आईपीओ; दाखिल किया ड्राफ्ट पेपर,जानिए पूरी डिटेल

आईपीओ के तहत 100 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर जारी होंगे, जबकि 30,113,918 इक्विटी शेयरों के लिए ऑफर फॉर सेल लाया जाएगा.

आईपीओे के लिए Hexagon Nutrition का ड्राफ्ट पेपर दाखिल

Hexagon Nutrition ने 600 करोड़ रुपये के अपने आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर दाखिल कर दिया है. मुंबई स्थित Hexagon Nutrition पूरी तरह इंटिग्रेटेड कंपनी है, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केटिंग में सक्रिय है. कंपनी का आरएंडडी और न्यूट्रीशिन मैन्यूफैक्चरिंग का भी काम है. 100 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी होंगे आईपीओ के तहत 100 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर जारी होंगे, जबकि 30,113,918 इक्विटी शेयरों के लिए ऑफर फॉर सेल ( OFS) लाया जाएगा. इसके तहत अरुण पुरुषोत्तम केलकर 77 लाख शेयर, सुभाष पुरुषोत्तम केलकर 61.36 लाख शेयर, अनुराधा अरुण केलकर 15 लाख शेयर, नूतन सुभाष केलकर 25 लाख शेयर, Somerset Indus Healthcare Fund I 1.22 करोड़ शेयर और Mayur Sirdesai 73668 शेयरों को बेचेंगे. IPO Listing : HP Adhesives का शेयर अगले सप्ताह होगा लिस्ट, जानें ग्रे मार्केट की कीमत और निवेश पर एक्सपर्ट्स की राय 600 करोड़ रुपये तक का हो सकता है आईपीओ सूत्रों क मुताबिक आईपीओ 500 से 600 करोड़ रुपये तक हो सकता है. कंपनी आईपीओ से जुटाए फंड का इस्तेमाल कर्ज अदा करने,वर्किंग कैपिटल जरुरतों को पूरा करने, विस्तार योजनाओं की फंडिंग और सब्सिडियरी कंपनियों में निवेश में करेगी. 1993 में अरुण और सुभाष केलकर ने Hexagon Nutrition की स्थापना एक माइक्रो न्यूट्रिएन्ट फॉर्मूलेशन कंपनी के तौर पर की थी. फिलहाल कंपनी पेंटाश्योर (Pentasure),ओबेजिगो( Obesigo)और पीडियागोल्ड( Pediagold) जैसे ब्रांड के तहत उत्पादन करती है. ये ब्रांड हेल्थ, वेलनेस और क्लीनिकल न्यूट्रिशन में अच्छी साख वाले माने जाते हैं. Equirus Capital और SBI Capital इस आईपीओ के बुकरनिंग लीड मैनेजर होंगे.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.

Financial Express is now on Telegram. Click here to join our channel and stay updated with the latest Biz news and updates.