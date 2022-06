Dairy Stocks: मजबूत डिमांड के बीच दूध-दही के बढ़ रहे हैं दाम, ये डेयरी स्टॉक कर सकते हैं आउटपरफॉर्म

दूध की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे कई वजह हैं. मसलन हीट वेब, पशुओं के चारा की कीमतों में इजाफा, ग्लोबल लेवल पर SMP की ज्यादा कीमतें.

दूध और दही जैसे प्रोडक्ट की भी होलसेल कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. (File)

Best Dairy Stocks to Buy: ग्लोबल लेवल पर महंगाई एक बड़ी चिंता बन गई है और तकरीबन हर सेक्टर में इसका देखने को मिल रहा है. दूध और दही जैसे प्रोडक्ट की भी होलसेल कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. पशुओं का चारा महंगा हो गया, वहीं हीट वेब से प्रोडक्शन पर भी असर पड़ा है. फिलहाल अब कंपनियां बढ़ी हुई लागत को ग्रोहकों पर पास आन कर रही हैं. ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि जिस तरह से दूध की डिमांड हाई है और कंपनियां सेलिंग प्राइस भी बढ़ा रही हैं, सेकटर का आउटलुक बेहतर है. ग्रोथ पोटेंशियल मजबूत नजर आ रहा है. ऐसे में सेक्टर में काम करने वाली फंडामेंटली मजबूत कंपनियों के शेयरों में आगे तेजी आ सकती है. प्रॉक्योरमेंट की कीमतें में भी बढ़ोतरी ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के अनुसार दूध की होलसेल कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है. यह मंथली और सालाना बेसिस पर बढ़ी हैं. इसके पीछे कई वजह हैं. मसलन हीट वेब, पशुओं के चारा की कीमतों में इजाफा, ग्लोबल लेवल पर SMP की ज्यादा कीमतें. ऐसे में आने वाले तिमाहियों में मिल्क प्रॉक्योरमेंट की कीमतें भी हाई बनी रहने का अनुमान है. दूध की होलसेल कीमतों में इजाफा के चलते मिल्क कंपनियों को भी सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ रहा है. सेलिंग प्राइस में 5-8 फीसदी इजाफा बीते 5 महीने के दौरान दूध कंपनियों ने सेलिंग प्राइस में 5-8 फीसदी इजाफा कर दिया है. वहीं हायर प्रॉक्योरमेंट की कीमतों के चलते आगे भी दूध कंपनियां बढ़ी लगात को ग्राहकों पर पास आन करेंगी, जिससे कीमतों में और इजाफा होगा. वित्त वर्ष 2023 में डेयरी कंपनियों के EBITDA मार्जिन में 50-100bps की कमी आने का अनुमान है. हालांकि हाई इनफ्लेशन और बेहतर वॉल्यूम के साथ कंपनियों का रेवेन्यू ग्रोथ मजबूत रहने का अनुमान है. देखा गया है कि अधिकांश डेयरी कंपनियों की H1FY23 में आइसक्रीम की अच्छी बिक्री हुई थी. ब्रोकरेज की टॉप पिक्स जहां तक शेयर में निवेश की बात है कि Heritage Foods और Dodla Dairy पर BUY रेटिंग है, जबकि Hatsun Agro और Parag Milk Foods पर HOLD रेटिंग है. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि मजबूत रिटर्न रेश्यो और दमदार ग्रोथ पोटेंशियल के चलते डेयरी सेकटर का आउटलुक बेतर नजर आ रहा है. फोकस अब अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर की जगह आर्गेनाइज्ड सेक्टर पर बए़ रहा है, जिससे लिस्टेड कंपनियों को फादा मिलेगा. जहां तक रिस्क की बात है उसमें दूध की कीमतों में अनुमान से ज्यादा तेजी, कंपनियों द्वारा सेलिंग प्राइस हाइक में देरी और इरेशनल कॉम्पिटीशन है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.