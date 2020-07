इस म्यूचुअल फंड ने 10 साल से लगातार दिया 17.87% रिटर्न, 5 गुना से ज्यादा बढ़ गया पैसा

फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट जैसे निवेश के पॉपुलर विकल्पों में निवेशकों का पैसा डबल होने में 10 साल से ज्यादा लग जाता है. लेकिन सोचिए कि 10 साल में अगर निवेशकों का पैसा 5 गुना बढ़ जाए तो यह कितना फायदे का सौदा होगा. बाजार में ऐसे कई म्यूचुअल फंड हैं, जिन्होंने निवेशकों को लंबी अवधि में शानदार रिटर्न दिया है. इन्हीं में से एक मिराए एसेट इमर्जिंग ब्लूचिप फंड है. इस फंड को 10 साल पूरे हो गए हैं और इसने लांचिंग के बाद से ही हर साल 17.87 फीासदी सालाना के हिसाब से रिटर्न दिया है.

मिराए एसेट इमर्जिंग ब्लूचिप फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है. यह निवेशकों का पैसा लार्ज एंड मिड कैप फंड में निवेश करता है. मिराए एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया ने अपने फ्लैगशिप फंड मिराए एसेट इमर्जिंग ब्लूचिप फंड के 10 साल पूरे होने की घोषणा की है.

लांच डेट: 09 जुलाई, 2010

लांच के बाद से रिटर्न: 18%

3, 5 , 7 और 10 साल का रिटर्न: 4.06%, 11.44%, 22.42%, 18.07%

10 साल में 1 लाख की वैल्यू: 5.16 लाख

10 साल में 10 हजार मंथली SIP की वैल्यू: 31 लाख

बेंचमार्क: निफ्टी लॉर्ज मिडकैप 250 TRI

एसेट्स: 9,834 करोड़ (30 जून, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.76% (30 जून, 2020)

रिस्क ग्रेड: लो

रिटर्न ग्रेड: हाई

– 20 जून 2020 को इस फंड का एयूएम 23.37 करोड़ रुपए से बढ़कर 9828.48 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है.

– फोलियो की संख्या 4094 से बढ़कर 911629 पर पहुंच गई है.

– आरंभ में निवेश किया गए 10,000 रुपए का फंड बढ़कर 51,629 रुपए हो गया है.

– इस फंड का 10 साल का सीएजीआर रिटर्न 17.87 फीसदी रहा है.

– एनवीए 10 रुपए (रेग्यूलर प्लान-ग्रोथ विकल्प) बढ़कर 51.63 हो गया है.

– इस समान अवधि में बेंचमार्क (निफ्टी लार्ज-मिडकैप 250 इंडेक्स) ने 8.98 फीसदी का सीएजीआर रिटर्न दिया है.

– अतिरिक्त बेंचमार्क (एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स टीआरआई) का सीएजीआर रिटर्न 8.44 फीसदी रहा है.

मिराए एसेट इमर्जिंग ब्लूचिप फंड में एसआईपी के जरिए कम से कम 1,000 रुपये प्रति माह (एक रुपये के गुणकों में) या अधिकतम 25,000 रुपये प्रति माह निवेश कर सकते हैं. वहीं, एसटीपी के जरिए आप हर हफ्ते, हर 15 दिन में, मंथली या हर तिमाही में भी निवेश कर सकते हैं. एसटीपी के लिए अधिकतम सीमा 25,000 रुपये निर्धारित की गई है.

(वैल्यू रिसर्च से भी इनपुट)

