Heranba Industries: बाजार में 44% प्रीमियम पर एंट्री, 627 रु का शेयर 900 रु पर हुआ लिस्ट; क्या बुक करें प्रॉफिट?

Heranba Industries Stock Listing: एग्रो केमिकल कंपनी हेरंबा इंडस्ट्रीज की शेयर बाजार में दमदार एंट्री हुई है. 5 मार्च को हेरंबा इंडस्ट्रीज का शेयर बीएसई पर 900 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ. यह अपने इश्यू प्राइस से करीब 44 फीसदी ज्यादा है. आईपीओ में इश्यू प्राइस 627 रुपये रखा गया था, यानी यह 273 रुपये मजबूत होकर लिस्ट हुआ. वहीं ट्रेडिंग में यह 945 रुपये तक मजबूत भी हुआ. ग्रे मार्केट में हेरंबा इंडस्ट्रीज के शेयर गुरूवार को इश्यू प्राइस से 40 फीसदी प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहा था, जिससे माना जा रहा था कि बाजार में अच्छी लिस्टिंग होगी. फिलहाल शेयर में उपरी स्तरों से कुछ कमजोरी आई है.

हेरंबा इंडस्ट्री का शेयर जहां बीएसई पर 900 रुपये पर लिस्ट हुआ, वहीं इश्यू प्राइस से करीब 51 फीसदी मजबूत होकर 945 रुपये तक पहुंच गया. फिलहाल यह अपने उपरी स्तरों से अब कमजोर होकर 873 रुपये के करीब पहुंच गया है. हालांकि अभी भी यह इश्यू प्राइस से 39 फीसदी बढ़त पर ट्रेड कर रहा है.

सैमको सिक्योरिटीज की हेड- इक्विटी रिसर्च, निराली शाह का कहना है कि इश्यू लिस्टिंग गेन के लिए बेहतर है. कंपनी ने लगातार अपने कर्ज कम किए हैं. पियर्स कंपनियों की तुलना में कंपनी का वैल्युएशन भी आकर्षक है. FY18-FY20 के दौरान कंपनी के रेवेन्यू में 13 फीसदी CAGR के हिसाब से ग्रोथ रही है. वहीं इस दौरान PAT 44 फीसदी CAGR के हिसाब से बढ़ा है. कंपनी को रैलीज इंडिया, भारत रसायन जैसी कंपनियों से कॉम्पिटीशन है.

ब्रोकरेज हाउस एंजेल ब्रोकिंग का कहना है कि उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कंपनी अपने क्षेत्र में मार्केट शेयर और साथ ही मार्जिन बढ़ाने में सफल रहेगी. पियर्स कंपनियों की तुलना में कंपनी का रिटर्न रेश्यो बेहतर है. फाइनेंशियल पोजिशन मजबूत है. लांग टर्म में कंपनी के साथ शेयर में भी अच्छी ग्रोथ दिख रही है.

क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल बनाने वाली कंपनी हेरंबा इंडस्ट्रीज ने आईपीओ से 625 करोड़ रुपए जुटाए हैं. आईपीओ निवेश के लिए 23 फरवरी से 25 फरवरी तक खुला था. इस IPO के लिए प्राइस बैंड 626-627 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था. हेरंबा इंडस्ट्रीज का आईपीओ 83 गुना सब्सक्राइब हुआ था. कंपनी के आईपीओ को 58,15,01,663 इक्विटी शेयरों के लिए बोलियां मिली थीं, जबकि आईपीओ का साइज 69,81,417 इक्विटी शेयरों का था. रिटेल कटेगिरी में रिजर्व पोर्सन को 11.84 गुना बोलियां मिली थीं. जबकि QIB पोर्सन को 67.45 गुना और NII कटेगिरी में 271.15 गुना बोलियां मिली थीं.

Heranba Industries गुजरात बेस्ड एग्रो केमिकल कंपनी है जो क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल मसलन इंसेक्टीसाइड्स, फंगीसाइड्स, हर्बीसाइड्स बनाती है. कंपनी सिंथेटिक पाइरेथ्रॉइड की लीडिंग डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है. कंपनी के प्रोडक्ट कई देशों में इस्तेमाल होते हैं. कंपनी लैटिन अमेरिका, सीईएस, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के 60 से ज्यादा देशों को अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है. कंपनी के नेटवर्क में देश भर में 9400 से ज्यादा डीलर है. कंपनी के 21 भंडारण केंद्र भी है.

