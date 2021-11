Johnson & Johnson दो हिस्सों में बंटेगी, फार्मा यूनिट से अलग होगा कंज्यूमर हेल्थ बिजनेस

Johnson & Johnson to split into two companies: दिग्गज हेल्थकेयर कंपनी जॉनसन (Johnson & Johnson) एंड जॉनसन दो कंपनियों में बंटने जा रही है. बैंड-ऐड और जॉनसन बेबी पाउडर जैसे प्रोडक्ट बेचने वाली यूनिट इसकी विशाल फार्मास्यूटिकल्स यूनिट से अलग हो जाएगी. कंपनी के प्रबंधन ने यह फैसला अपने स्ट्रक्चर को और सरल बनाने के लिए यह फैसला किया है. दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनियां अपने स्ट्रक्चर को आसान रखने के लिए इस स्ट्रेटजी को अपनाती हैं. इससे पहले तोशिबा कॉर्प (Toshiba Corp.) ने इसी तरह के प्लान का ऐलान किया था. जबकि बुधवार को जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी (General Electric Co) ने कहा था कि वह अपने कर्ज घटाने के लिए तीन हिस्सों में बंटेगी.

जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा कि यह अपने कंज्यूमर हेल्थ बिजनेस को अलग कंपनी के तहत चलाएगी. इससे पहले भी दूसरी कुछ दवा कंपनियां अपने कंज्यूमर हेल्थ बिजनेस को फार्मा यूनिट से अलग कर चुकी हैं. जॉनसन एंड जॉनसन की कंपीटिटर कंपनी फाइजर (Pfizer) ने 2019 में अपनी कंज्यूमर हेल्थ यूनिट को ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ( Glaxo Smithkline) के साथ मिलाकर एक ज्वाइंट वेंचर बनाया था. जर्मनी की मर्क ने 2018 में अपनी कंज्यूमर हेल्थ यूनिट को प्रोक्टर एंड गैंबल को बेच दिया था.

जॉनसन एंड जॉनसन की फार्मा यूनिट और कंज्यूमर हेल्थ यूनिट डेढ़ से दो साल में अलग हो जाएंगीं. कंपनी के इस फैसले के बाद स्टॉक मार्केट बंद होने से पहले इसके शेयर चार फीसदी बढ़ गए. जॉनसन एंड जॉनसन फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइस यूनिट्स को बरकरार रखेगी. यह यूनिट कोविड-19 वैक्सीन और कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाली दवा Darzalex बेचती है. इन यूनिट्स से इस साल 77 अरब डॉलर के रेवेन्यू की उम्मीद है.

