Stocks in News: HDFC, Yes Bank, Wipro, Maruti, GHCL जैसे शेयरों में रहेगा एक्शन, इंट्राडे के लिए रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज कुछ शेयर कारोबार के दौरान में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 2 मई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 2 मई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में HDFC, Yes Bank, Wipro, Maruti Suzuki, IndusInd Bank, Usha Martin, GHCL, Britannia, Alembic Pharma, Adani Wilmar, Castrol India, Devyani International, Dwarikesh Sugar, IDBI Bank, Inox जैसे शेयर शामिल हैं. किसी के तिमाही नतीजे बेहतर रहे हैं तो कुछ कंपनियां आज अपने नजीते जारी करेंगी. वहीं कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. HDFC आज यानी 2 मई को देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC मार्च तिमाही के लिए अपने नतीजे जारी करने जा रही है, जिस पर बाजार की नजर रहेगी. इसके अलावा आज Britannia, Alembic Pharma, Adani Wilmar, Castrol India, Devyani International, Dwarikesh Sugar, IDBI Bank, Inox, BM Auto, Jindal Stainless, M&M Financial Services, Saregama India और Shakti Pumps के भी तिमाही नजीजे आएंगे. Yes Bank वित्त वर्ष 2022 की मार्च तिमाही में Yes Bank को 367 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में 3,788 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. मार्च तिमाही में बैंक की कुल आय सालाना आधार पर 4,678.59 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,829.22 करोड़ रुपये हो गई. पूरे साल की बात करें वित्त वर्ष 2021-22 में बैंक की कुल इनकम सालाना आधार पर 23,053.53 करोड़ रुपये से गिरकर 22,285.98 करोड़ रुपये पर आ गई. बैंक का ग्रॉस एनपीए सालाना आधार पर 15.4 फीसदी से सुधरकर 13.9 फीसदी पर आ गया. नेट एनपीए/बैड लोन 5.9 फीसदी से घटकर 4.5 फीसदी पर आ गया. Wipro मार्च तिमाही में Wipro का मुनाफ सालाना आधार पर 4 फीसदी बढ़कर 3,092.5 करोड़ रुपये रहा. एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 2,974.1 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. कंपनी के बोर्ड ने जनवरी में 1 रुपये और मार्च में 5 रुपये का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया था. कंपनी ने कहा है कि इसे ही फाइनल डिविडेंड मान लिया जाए. ऑपरेशंस से कंपनी का कंसो रेवेन्यू सालाना आधार पर 28 फीसदी बढ़कर 20860 करोड़ रुपये रहा. वित्त वर्ष 2021-22 में 10 करोड़ डॉलर (765.34 करोड़ रुपये) से अधिक के बकेट में 8 ग्राहक जोड़े हैं. Maruti Suzuki देश की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी Maruti Suzuki India का कंसो मुनाफा वित्त वर्ष 2022 की मार्च तिमाही में 51.14 फीसदी बढ़कर 1875.8 करोड़ रुपये रहा. हालांकि कंपनी की बिक्री सालाना आधार पर 0.1 फीसदी घट गई. घरेलू बिक्री 8 फीसदी कम रही. बोर्ड ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 60 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड की सिफारिश की है. कंपनी की आय मार्च तिमाही में 26,749.2 करोड़ रुपये रही. पिछली तिमाही कंपनी ने 68,454 गाड़ियां निर्यात की जो अब तक किसी भी तिमाही में सबसे अधिक है. IndusInd Bank IndusInd Bank का मुनाफा वित्त वर्ष 2022 की मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 55.4 फीसदी बढ़कर 1361.4 करोड़ रुपये रहा है. प्रोविजंस में 21.5 फीसदी कमी और एसेट क्वालिटी में सुधार के चलते कंपनी का मुनाफा बढ़ा है. Q4 में शुद्ध ब्याज आय 12.7 फीसदी सालाना बढ़कर 3,985.16 करोड़ रुपये हो गई. Usha Martin Usha Martin का मुनाफा वित्त वर्ष 2022 की मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 60.1 फीसदी बढ़कर 108.7 करोड़ रुपये रहा है. झारखंड सरकार से 31.18 करोड़ रुपये की सब्सिडी और टॉपलाइन के चजते कंपनी का मुनाफा बढ़ा. बीती तिमाही के दौरान कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 17.4 फीसदी बढ़कर 766.56 करोड़ रुपये हो गया. GHCL GHCL का मुनाफा वित्त वर्ष 2022 की मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 144 फीसदी बढ़कर 271.3 करोड़ रुपये रहा है. इनपुट कास्ट बढ़ने के बाद भी कंपनी के मुनाफे में दमदार ग्रोथ रही. ऐसा मजबूत टॉपलाइन और आपरेटिंग इनकम बढ़ने की वजह से हुआ. मार्च तिमाही के दौरान रेवेन्यू सालाना आधार पर 77 फीसदी बढ़कर 1,273.3 करोड़ रुपये हो गया.

