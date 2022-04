महंगाई के चलते घटेगी कंपनियों की कमाई! महंगा वैल्युएशन भी चिंता, निवेश के लिए चुनें बेस्ट 10 लार्जकैप स्टॉक

ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि महंगाई का असर अगली 2 तिमाही में कंपनियों की कमाई पर पड़ सकती है. इसके अलावा महंगा वैल्युएशन भी एक कंसर्न रहेगा.

वित्त वर्ष 2022 तमाम चुनौतियों के बाद भी शेयर बाजार के लिए बेहतर रहा है. (image: pixabay)

Best Stocks to Invest in FY23: वित्त वर्ष 2022 तमाम चुनौतियों के बाद भी शेयर बाजार के लिए बेहतर रहा है. पूरे साल की बात करें तो यह साल रिटर्न देने के मामले में पिछले 7 साल में दूसरे नंबर पर रहा है. निफ्टी में बीते साल 19 फीसदी बढ़त रही है. जबकि सेंसेक्स ने भी करीब 19 फीसदी रिटर्न दिया है. DII की इक्विटी में फ्लो 26.8 बिलियन डॉलर रहा जो हाइएस्ट है. जबकि FIIs ने बाजार से 17.1 बिलियन डॉलर निकाल लिए. निफ्टी मिडकैप में सालाना आधार पर 25 फीसदी और स्मालकैप इंडेक्स में 29 फीसदी ग्रोथ रही. फिलहाल अब हमने नए वित्त वर्ष में ऐसे समय में एंट्री महंगाई एक बड़ी चिंता है. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि महंगाई का असर अगली 2 तिमाही में कंपनियों की कमाई पर पड़ सकती है. इसके अलावा महंगा वैल्युएशन भी एक कंसर्न रहेगा. महंगाई से घटेगी कंपनियों की कमाई ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक हम FY23 में एंट्री कर चुके हैं. हमारा मानना है कि अगली दो तिमाही में भारी मार्जिन प्रभाव देखने को मिलेगा. बेहतर होने के पहले कॉरपोरेट कमेंट्री भी कमजोर रह सकती है. वहीं जबकि निफ्टी ने अब तक बहुत अधिक आय में गिरावट नहीं देखी है, ब्रॉडर मार्केट कमोडिटी की हाई कीमतों और महंगाई का खामियाजा भुगत रहा है. इसका ट्रेंड 3QFY22 कॉर्पोरेट अर्निंग सीजन में भी देखने को मिला है. अगर इनपुट लागत की स्थिति में सुधार नहीं होता है और कीमतों में बढ़ोतरी जारी रहती है तो डिमांड पर बुरा असर पड़ सकता है. पहले से ही दबाव झेल रही इकोनॉमी के लिए यह ठीक नहीं होगा. इसके चलते निफ्टी कंपनियों की कमाई में गिरावट देखने को मिल सकती है. बाजार का वैल्युएशन महंगा रिपोर्ट के अनुसार दो तिहाई सेक्टर अभी भी अपने हिस्टोरिकल एवरेज से प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं. भारत का मार्केट कैपिटलाइजेशन टु GDP रेश्यो वोलेटाइल है. यह FY19 में 80 फॅीसदी की तेलना में मार्च 2020 में FY20 GDP के 56 फीसदी पर पहुंच गया. उसके बाद सह रीबाउंड होकर FY22E GDP के 115 फीसदी पर है. यह लॉन्ग टर्म एवरेज 79 फीसदी के पार है. हेल्थकेयर, Oil & Gas अपने LPA वैल्युएशन के रीजनेबल रेंज में हैं. जबकि टेक्नोलॉजी अपने LPA के 52 फीसदी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है. फाइनेंशियल्स P/B बेसिस पर अपने LPA के करीब ट्रेड कर रहे हैं. FY22: किस सेकटर में कितना रिटर्न यूटिलिटीज (+63%), मेटल्स (+62%), मीडिया (+54%), Oil & Gas (+42%), टेलिकॉम (+42%), टेक्नोलॉजी (+40%). जबकि प्राइवेट बैंक, कंज्यूमर, आटो और हेल्थकेयर ने अंडरपरफॉर्म किया. टॉप गेनर्स: Bajaj Finserv (+76%), Hindalco (+74%), Titan (+63%), Tata Steel (+61%), ONGC (+60%) टॉप लूजर्स: HDFC Life Insurance (-23%), Hero Motocorp (-21%), Shree Cement (-19%), BPCL (-16%), HUL (-16%) Top Largecap ideas HDFC, ICICI Bank, SBI, Infosys, HCL Tech, L&T, Titan, Godrej Consumer, Apollo Hospitals, Ultratech Top Midcap/Smallcap ideas Jubilant Foodworks, SAIL, Ashok Leyland, Dalmia Bharat, Whirlpool India, Canara Bank, G R Infraprojects, Zensar Tech, Angel One, Zee Entertainment (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

