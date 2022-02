HDFC: नतीजों के बाद शेयर में बड़ी गिरावट, सस्ते भाव पर पैसे लगाने का सही मौका, आगे मिलेगा हाई रिटर्न

तिमाही नतीजों के बाद फाइनेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी HDFC के शेयरों में आज की ट्रेडिंग में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है. हालांकि नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस शेयर को लेकर बुलिश हैं और खरीदारी की सलाह दे रहे हैं.

HDFC के लिए दिसंबर तिमाही हेल्दी रहा है. क्रेडिट कास्ट पिछले 12 तिमाही में सबसे कम रही है. (image: pixabay)

HDFC Lts Stock Price Today: तिमाही नतीजों के बाद फाइनेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी HDFC के शेयरों में आज की ट्रेडिंग में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है. आज शेयर 3 फीसदी से ज्यादा टूटकर 2522 रुपये के लो तक आया. जबकि बुधवार को शेयर 2613 रुपये पर बंद हुआ था. दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 11 फीसदी बढ़कर 3261 करोड़ रुपये रहा है, जो उम्मीद से बेहतर है. नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस भी शेयर को लेकर बुलिश हैं और खरीदारी की सलाह दे रहे हैं. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि कंपनी की क्रेडिट कास्ट 12 तिमाही में सबसे कम रही है. एसेट क्वालिटी में सुधार है और कंपनी ने पर्याप्त प्रोविजनिंग बफर रखा है. लोन ग्रोथ बेहतर है. आगे डिमांड मोमेंटम बने रहने की उम्मीद है. ऐसे में शेयर में आगे जोरदार तेजी का अनुमान है. वैल्यूएशन और व्यू ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि HDFC के लिए दिसंबर तिमाही आपरेशनी हेल्दी रहा है. डिस्बर्स मोमेंटम मजबूत है और इनडिविजुअल सेग्मेंट में कलेक्शन में भी सुधार देखने को मिला है. वहीं क्रेडिट कास्ट पिछले 12 तिमाही में सबसे कम रही है. RBI एनपीए सर्कुलर के तहत रीक्लासिफिकेशन के चलते एसेट क्वालिटी में गिरावट आई है. लेकिन यहां से एसेट क्वालिटी में लगातार सुधार की उम्मीद है, भले ही नॉन इनडिविजुअल सेग्मेंट रिजॉल्यूशनमें संकल्प/वसूली के माध्यम से भाग लेंगे। या रिकवरी के जरिए इस सेग्मेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अर्निंग में कितनी ग्रोथ का अनुमान ब्रोकरेज के अनुसार AUM का 1.35 फीसदी एग्रीगेट रीस्ट्रक्चरिंग पियर्स की तुलना में कम है और इस वजह से पोटेंशियल स्ट्रेस पूल में किसी निगेटिव डेवलपमेंट की आंशका कम है. EAD का 2.45 फीसदी ओवरआल प्रोविजनिंग के साथ कह सकते हैं कि HDFC के पास एसेट क्वालिटी के लिए किसी भी इमरजेंसी के लिए पर्याप्त प्रोविजंस हैं. ब्रोकरेज हाउस ने अर्निंग अनुमान में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है. ब्रोकरेज के अनुसार कंपनी का FY22–24E के दौरान AUM और PAT CAGR 14 फीसदी रह सकता है. इइस दौरान RoA/RoE 1.9 फीसदी और 13 फीसदी रहने का अनुमान है. ब्रोकरेज हाउस ने शेयर में निवेश की सलाह देते हुए टारगेट 3200 रुपये का दिया है. क्रेडिट कास्ट घटना सरप्राइजिंग ब्रोकरेज हाउस ICICI सिक्योरिटीज ने भी शेयर में निवेश की सलाह देते हुए टारगेट 3550 रुपये का दिया है. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि HDFC की दिसंबर तिमाही में क्रेडिट कास्ट 27 बीपीएस घटी है, जो सरप्राइजिंग है. जिससे कंपनी को बेहतर मुनाफा हुआ है. कंपनी ने प्रोविजनिंग बफर पहले से ही हाई रखा है, जो एसेट क्वालिटी के लिहाज से पॉजिटिव है. कंपनी की NII ग्रोथ सालाना आधार पर 7 फीसदी रही है. हाई बेस के चलते NII ग्रोथ मॉडरेट रही है. रिपोर्ट के अनुसार इनडिविजुअल लोन ग्रोथ मोमेंटम सालाना आधार पर 16 फीासदी रहा है और तिमाही आधार पर 4 फीसदी बढ़ा है. इस मामले में कंपनी की मार्केट पोजिशन इंप्रूव हुई है. नॉन इन डिविजुअल AUM फ्लैट रहा है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

