HDFC और HDFC Bank का होगा मर्जर, शेयर बने सेंसेक्स 30 के टॉप गेनर्स, जानें क्या है पूरा प्लान

HDFC और HDFC Bank का आपस में मर्जर होगा. मर्जर के बाद HDFC Bank में HDFC की 41 फीसदी हिस्सेदारी होगी.

HDFC के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ने निजी क्षेत्र के HDFC Bank के साथ मर्जर को मंजूरी दे दी है. (file)

HDFC to Merge With HDFC Bank Detail: HDFC और HDFC Bank का आपस में मर्जर होगा. मर्जर के बाद HDFC Bank में HDFC की 41 फीसदी हिस्सेदारी होगी. असल में HDFC के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ने निजी क्षेत्र के HDFC Bank के साथ मर्जर को मंजूरी दे दी है. इस मर्जर में कंपनी के शेयरहोल्डर्स और क्रेडिटर्स भी शामिल होंगे. कंपनी ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी है. इस डील के तहत HDFC Bank 100 फीसदी सार्वजनिक शेयरधारकों के स्वामित्व में होगा. जबकि HDFC लिमिटेड के मौजूदा शेयरधारकों के पास HDFC Bank में 41 फीसदी हिस्सेदारी होगी. HDFC शेयरधारकों को क्या मिलेगा इस डील की खबर आने के बाद HDFC और HDFC Bank के शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिला है. HDFC Bank का शेयर 10 फीसदी से ज्यादा मजबूत हुआ तो HDFC में भी करीब 10 फीसदी की तेजी देखने को मिली है. HDFC शेयरधारकों को प्रत्येक 25 इक्विटी शेयरों के बदले उन्हें संयुक्त कंपनी में शेयर एक्सचेंज रेश्यो के अनुसार 42 इक्विटी शेयर मिलेंगे. HDFC का कहना है कि इस डील का उद्देश्य HDFC Bank के हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो को बेहतर बनाना और इसका मौजूदा कस्टमर बेस बढ़ाना है. HDFC और HDFC Bank का यह मर्जर फिस्कल ईयर 2024 की दूसरी या तीसरी तिमाही तक पूरा हो जाएगा. हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस में आएगी तेजी HDFC ltd के चेयरमैन दीपक पारेख का कहना है कि यह बराबरी का मर्जर है. उन्होंने कहा कि RERA के लागू होने, हाउसिंग सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलने, अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर सरकार की पहल जैसे तमाम दूसरी चीजों के कारण हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस में बड़ी तेजी आएगी. पिछले कुछ साल में बैंकों और NBFC का कई रेगुलेशन बेहतर बनाया गया है. इससे विलय की संभावना बनी है. इससे बड़ी बैलेंस शीट को बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के अंडरराइटिंग का मौका मिला. साथ ही इकोनॉमी की क्रेडिट ग्रोथ बढ़ी. वहीं अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा मिला और कृषि सहित सभी प्राथमिकता वाले सेक्टर को पहले से ज्यादा कर्ज दिया गया. HDFC Bank के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती का कहना है कि संयुक्त कंपनी को हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस में HDFC Limited के प्रोडक्ट व मार्केट लीडरशिप और HDFC Bank के डिस्ट्रीब्यूशन और कस्टमर लीडरशिप का फायदा मिलेगा. उन्होंने इसे पॉजिटिव कदम बताया है. उनका कहना है कि सरकार का उद्देश्य सबको घर देने का है. यह इस दिशा में प्रभावी कदम है.

