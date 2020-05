HDFC का मुनाफा 22% गिरकर 2233 करोड़, कंपनी ने 21 रु/शेयर डिविडेंड देने का किया एलान

HDFC Ltd Q4 Result Updates: हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (HDFC )का स्टैंडअलोन मुनाफा वित्त वर्ष 2020 की मार्च तिमाही में 22 फीसदी घट गया है. HDFC को मार्च तिमाही में 2233 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 2862 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो कंपनी को 17770 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है. कंपनी बोर्ड ने शेयरधारकों को 21 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने का एलान किया है.

कंपनइी का मुनाफा डिविडेंड इनकम घटने की वजह से प्रभावित हुआ है. मार्च तिमाही में HDFC लिमिटेड की डिविडेंड इनकम घटकर 2.08 करोड़ रुपये रही है. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी की डिविडेंड इनकम 537 करोड़ रुपये रही थी. पूरे वित्त वर्ष में डिविडेंड इनकम 1081 करोड़ रुपये रही है. प्रॉफिट आन सेल इन्वेस्टमेंट इस दौरान 2.45 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले की समान तिमाही में 321 करोड़ रुपये रही थी.

कंपनी ने तिमाही नतीजे घोषित करते हुए शेयरधारकों को 21 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने का भी एलान किया है. मार्च तिमाही में HDFC की नेट इंटरेसट इनकम 17 फीसदी बढ़कर 3780 करोड़ रुपये रही है. यह एक साल पहले की समान तिमाही में 3238 करोड़ रुपये थी. जबकि इस दौरान नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.4 फीसदी रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 3.3 फीसदी रही थी.

HDFC की चौथी तिमाही में कुल आय 11982 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले की समान अवधि में 11587 करोड़ रुपये रही थी. आपरेशंस से आने वालो रेवन्यू मार्च तिमाही में 11976 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले की समान तिमाही में 11580 करोड़ रुपये थी. अदर इनकम करीब 6 करोड़ रुपये रहा.

