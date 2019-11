HDFC का मुनाफा 61% बढ़कर 3962 करोड़ हुआ; डिविडेंड इनकम 186 गुना बढ़ी, लोन ग्रोथ 12%

HDFC Q2 result update: फाइनेंस कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (HDFC) के लिए वित्त वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही बेहतर रही है. कंपनी का दूसरी तिमाही में मुनाफा 60.6 फीसदी बढ़कर 3,961.5 करोड़ रुपये रहा है. वित्त वर्ष 2019 की दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 2,467.1 करोड़ रुपये रहा था. इस दौरान HDFC की ब्याज आय भी बढ़ गई है. वहीं एसेट क्वालिटी तकरीबन स्टेबल रही है. कंपनी के नतीजे एक्सपर्ट के अनुमान से बेहतर रहे हैं.

वित्त वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में HDFC की ब्याज आय 16.2 फीसदी बढ़कर 3,077.7 करोड़ रुपये रही है. जबकि वित्त वर्ष 2019 की दूसरी तिमाही में कंपनी की ब्याज आय 2,649.3 करोड़ रुपये रही थी. आपरेशन से आने वाला रेवन्यू 9494.70 करोड़ रुपये से बढ़कर 10487 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं, कंपनी की कुल आय सालाना आधार पर 19.9 फीसदी बढ़कर 13,487 करोड़ रुपये हो गई है. एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी की कुल आय 11,245.6 करोड़ रुपये रही थी.

HDFC की डिविडेंड इनकम इस दौरान करीब 186 गुना बढ़कर 1074 करोड़ रुपये हो गई है. जून तिमाही में डिविडेंड इनकम 5.77 करोड़ रुपये था. HDFC ने सितंबर तिमाही के लिए 754 करोड़ रुपये की प्रोविजनिंग की है. जबकि जून तिमाही में कंपनी ने 890 करोड़ रुपये की प्रोविजनिंग की थी. वहीं, टोटल टैक्स का खर्च सितंबर तिमाही में आधा होकर 568 करोड़ रुपये रह गया. जून तिमाही में टैक्स खर्च 1,022 करोड़ रुपये था.

तिमाही आधार पर दूसरी तिमाही में HDFC की इनडिविजुअल ग्रॉस NPA 0.72 फीसदी से बढ़कर 0.73 फीसदी पर आ गया है. वहीं, नॉन इनडिविजुअल ग्रॉस NPA 2.68 फीसदी से बढ़कर 2.87 फीसदी पर रहा है. हालांकि तिमाही आधार पर HDFC का ग्रॉस NPA 1.29 फीसदी से बढ़कर 1.33 फीसदी रहा है. नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.3 फीसदी रहा. वहीं, दूसरी तिमाही में लोन ग्रोथ 12 फीसदी रही है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.