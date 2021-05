नतीजों के बाद HDFC Ltd में जोरदार तेजी, क्या करें निवेशक? शेयर खरीदें, बेचें या करें होल्ड

HDFC Stock Strategy: मार्च तिमाही के नतीजों के बाद हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC Ltd में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है. HDFC का शेयर आज करीब 2.5 फीसदी तेजी के साथ 2554 रुपये के भाव पर पहुंच गया है. शुक्रवार को यह 2497 रुपये पर बंद हुआ था. आल में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के तिमाही नतीजे बेहतर रहे हैं, जिससे निवेशकों का सेंटीमेंट मजबूत हुआ. कंपनी के मुनाफे में जहां बढ़ोत्तरी हुई है, वहीं एसेट क्वालिटी भी पहले से बेहतर हो रही है. मैनजेमेंट लेवल पर क्लेरिटी आई है. कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट और लोनबुक दोनों में ग्रोथ रही है. फिलहाल नतीजों के बाद कई ब्रोकरेज हाउस ने शेयर में निवेश को लेकर पॉजिटिव राय दी है.

HDFC के डिस्बर्समेंट में मजबूत रिकवरी देखने को मिली है. वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में सालाना आधार पर डिस्बर्समेंट ग्रोथ 60 फीसदी और दूसरी दमाही में 42 फीसदी रही है. ओवरआल इनडिविजुअल एयूएम सालाना आधार पर 12 फीसदी और तिमाही आधार पर 5 फीसदी बढ़ा है. इनडिविजुअल लोन का शेयर तिमाही आधार पर 120 bp बढ़कर 77 फीसदी हो गया है, जो अबतक का हाइएस्ट है. HDFC लिमिटेड का चौथी तिमाही में एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 5.70 लाख करोड़ हो गया है.

इनडिविजुअल लोन बुक में इस दौरान 12 फीसदी और नॉन इनडिविजुअल लोन बुक में 4 फीसदी तेजी आई है. चौथी तिमाही में कंपनी ने 7500 करोड़ का लोन दिया है. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में यह 5500 करोड़ रुपये था.

चौथी तिमाही के अंत तक HDFC का ग्रॉस NPA 9759 करोड़ रुपये रहा जो कुल लोन पोर्टफोलियो का 1.98 फीसदी है. इनडिविजुअल पोर्टफोलियो के लिए NPA 0.99 फीसदी और नॉन इनडिविजुअल पोर्टफोलियो के लिए 4.77 फीसदी रहा.

मार्च तिमाही में सालाना आधार पर HDFC लिमिटेड का नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) 14 फीसदी बढ़ गया है. इस दौरान कंपनी का NII 4065 करोड़ रुपये रहा है. नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस साल के अंत तक 3.5 फीसदी पहुंच गया. मार्च तिमाही में HDFC लिमिटेड का मुनाफा सालाना आधार पर 42 फीसदी बढ़कर 3180 करोड़ रहा है. वित्त वर्ष 2021 के लिए कंपनी ने 23 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने का भी एलान किया है.

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने HDFC लिमिटेड में निवेश की सलाह देते हुए शेयर का लक्ष्य 3275 रुपये रखा है. शुक्रवार के बंद भाव 2497 रुपये के लिहाज से देखें तो इसमें 30 फीसदी के करीब रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज हाउस शेयरखान ने HDFC लिमिटेड में निवेश की सलाह देते हुए शेयर का लक्ष्य 3100 रुपये रखा है. HSBC ने भी HDFC लिमिटेड में खरीद की सलाह दी है और शेयर के लिए 2900 रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है. जबकि JP मॉर्गन ने शेयर में ओवरवेट रेटिंग दी है और इसके लिए 2860 रुपये का लक्ष्य दिया है. ब्रोकरेज हाउस ICICI डज्ञयरेक्ट ने भी खरीद की सलाह देते हुए शेयर के लिए 3100 रुपये का लक्ष्य दिया है.

(नोट: हमने यहां जानकारी कंपनी के तिमाही नतीजों और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. शेयर बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले अपने स्तर पर एक्सपर्ट से सलाह लें.)

