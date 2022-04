HDFC में गिरावट जारी, आज शेयर 4% टूटा, कंपनी मार्केट कैप के लिहाज से टॉप 10 से बाहर

आज HDFC के शेयर में बड़ी गिरावट ने कंपनी को मार्केट कैप के लिहाज से बीएसई की टॉप 10 कंपनियों से बाहर कर दिया है. Airtel की अब टॉप 10 में एंट्री हो गई है.

देश की लीडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC के शेयरों में गिरावट जारी है. (File)

HDFC Ltd Stock Price: हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC के शेयरों में गिरावट जारी है. आज भी शेयर करीब 4 फीसदी टूटकर 2151 रुपये पर आ गया. जबकि सोमवार को यह 2264 रुपये पर बंद हुआ था. आज शेयर में बड़ी गिरावट ने कंपनी को मार्केट कैप के लिहाज से बीएसई की टॉप 10 कंपनियों से बाहर कर दिया है. कल 11वें नंबर पर मौजूद Bharti Airtel की अब टॉप 10 में एंट्री हो गई है. इंट्राडे के दौरान HDFC Ltd का मार्केट कैप घटकर 3.96 लाख करोड़ के आस पास आ गया. Reliance Industries अभी भी इस लिस्ट में टॉप पर है. मार्केट कैप के लिहाज से टॉप 10 कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) : 18,03,326.86 करोड़

टाटा कंसल्टैंसी सर्विसेज (TCS): 12,84,290.44 करोड़

एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank): 7,60,848.22 करोड़

इंफोसिस (Infosys): 6,70,007.26 करोड़

आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank): 5,37,166.86 करोड़

हिंदुस्तान यूनिलीवर (Hindustan Unilever): 5,06,301.67 करोड़

अडानी ग्रीन्स एनर्जी (Adani Green Energy): 4,69,212.10 करोड़

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI): 4,63,187.34 करोड़

बजाज फाइनेंस (Bajaj Finance): 4,48,568.57 करोड़

भारती एयरटेल (Bharti Airtel): 4,03,361.94 करोड़ 15 दिन में 18 फीसदी टूटा शेयर बैंकिंग सब्सिडियरी HDFC Bank के साथ मर्जर के एलान के बाद HDFC के शेयरों में गिरावट बनी हुई है. 4 अप्रैल के एलान के बाद एचडीएफसी के स्टॉक में लगभग 18 फीसदी गिरावट आ चुकी है. इसी के साथ कंपनी का मार्केट कैप 4 लाख करोड़ के नीचे आ गया. HDFC Bank के शेयरों में भी गिरावट जारी है. असल में HDFC और HDFC Bank का आपस में मर्जर होगा. मर्जर के बाद HDFC Bank में HDFC की 41 फीसदी हिस्सेदारी होगी. इस मर्जर में कंपनी के शेयरहोल्डर्स और क्रेडिटर्स भी शामिल होंगे. HDFC शेयरधारकों को प्रत्येक 25 इक्विटी शेयरों के बदले उन्हें संयुक्त कंपनी में शेयर एक्सचेंज रेश्यो के अनुसार 42 इक्विटी शेयर मिलेंगे. HDFC के अनुसार इस डील का उद्देश्य HDFC Bank के हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो को बेहतर बनाना और इसका मौजूदा कस्टमर बेस बढ़ाना है. HDFC और HDFC Bank का यह मर्जर फिस्कल ईयर 2024 की दूसरी या तीसरी तिमाही तक पूरा हो जाएगा.

