HDFC Life ने एक्साइड लाइफ को खरीदने का किया ऐलान, निवेशकों से मिला निगेटिव रिस्पांस

एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी (HDFC Life Insurance Company) ने आज शुक्रवार 3 सितंबर को एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी (Exide Life Insurance Company) के अधिग्रहण का ऐलान किया है. यह सौदा करीब 6687 करोड़ रुपये का है. एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस द्वारा जारी बयान के मुताबिक वह एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस की 100 फीसदी हिस्सेदारी खरीदेगी. इसके लिए एक्साइड इंडस्ट्रीज द्वारा यह 8.7 करोड़ शेयरों को 685 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खरीदेगी और एचडीएफसी लाइफ 726 करोड़ रुपये का नगद भुगतान करेगी. इस फैसले को लेकर निवेशकों की नकारात्मक प्रतिक्रिया दिखी.

एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के शेयर आज शुरुआती कारोबार में 3 फीसदी से अधिक की गिरावट के साथ 728.55 रुपये के निचले स्तर पर लुढ़क गए. मार्केट कैप के आधार पर एचडीएफसी लाइफ देश की सबसे बड़ी लिस्टेड प्राइवेट बीमा कंपनी है. हालांकि एक्साइड इंडस्ट्रीज के शेयर 9 फीसदी की उछाल के साथ 194.5 रुपये के भाव पर पहुंच गए. एक्साइड लाइफ का एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में विलय की प्रक्रिया अधिग्रहण पूरी होने के बाद शुरू होगी. यह पूरी प्रक्रिया जिसमें अधिग्रहण और विलय शामिल है, इसे नियामकीय व अन्य मंजूरी लेनी बाकी है.

Vodafone Idea को बचाने के लिए सरकार की कोशिशें जारी, प्रमोटर्स निवेश बढ़ाने के अलावा रिवाइवल प्लान में ये हैं शामिल

एचडीएफसी लाइफ का कहना है कि इस अधिग्रहण से उसके एजेंसी कारोबार की ग्रोथ में तेजी आएगी. एक्साइड लाइफ की दक्षिण भारत में मजबूत स्थिति है जिसके अधिग्रहण के जरिए एचडीएफसी लाइफ की मौजदूगी कई क्षेत्रों में बढ़ेगी. एक्साइड लाइफ की टियर 1 और टियर 2 शहरों में मजबूत स्थिति है. इसके अलावा बेहतर गुणवत्ता, प्रमुख रूप से पारंपरिव व प्रोटेक्शन फोकस्ड बिजनेस से एचडीएफसी लाइफ के एंबेडेड वैल्यू में 10 फीसदी की बढ़ोतरी होगी. एचडीएफसी लाइफ के एडवायजरी फर्म के मुताबिक 30 जून 2021 को इसकी एंबेडेड वैल्यू 2711 करोड़ रुपये थी.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.