Stock in News: HDFC, Glenmark, NTPC, M&M समेत ये शेयर दिखाएंगे एक्शन, इंट्राडे में रखें नजर

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 4 जुलाई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Glenmark Pharma, HDFC Bank, HDFC, Avenue Supermarts, Hero MotoCorp, NTPC, CSB Bank, Eicher Motors, Ashoka Buildcon, TVS Motor Company, Mahindra & Mahindra, Bharat Forge, Muthoot Finance, Oil India, Hindustan Zinc, Phoenix Mills, NMDC, JSW Steel, Hemisphere Properties India जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से कई कंपनियों में पॉजिटिव एक्टिविटीज देखने को मिली है. कुछ को फंड रेज करने की अनुमति मिली है तो किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए दूसरे फर्म के साथ एग्रीमेंट किया है. वहीं कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. Glenmark Pharma USFDA ने 27 जून और 1 जुलाई 2022 के बीच औरंगाबाद स्थित कंपनी की फॉर्मूलेशन निर्माण सुविधा के निरीक्षण के बाद एक आब्जर्वेशन के साथ फॉर्म 483 जारी किया है. HDFC Bank, HDFC भारत के कॉर्पोरेट हिस्ट्री में सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन, HDFC के साथ बैंकिंग सब्सिडियरी HDFC Bank के मर्जर के प्रस्ताव को स्टॉक एक्सचेंज से मंजूरी मिल गई है. HDFC Bank और HDFC दोनों को दोनों स्टॉक एक्सचेंज से नो आब्जेक्शन मिला है. Avenue Supermarts रिटेल चेन D-Mart का रेवेन्यू जून तिमाही में सालाना आधार पर करीब 2 गुना बढ़कर 9,806.89 करोड़ रुपये हो गया है. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का आपरेशंस से आने वाला रेवेन्यू 5,031.75 करोड़ रुपये था. Hero MotoCorp टू व्हीलर मेकर Hero MotoCorp ने जून 2022 में मोटरसाइकिल और स्कूटर की 4.85 लाख यूनिट बेचीं, जो सालाना आधार पर 4.69 लाख यूनिट से 3.3 फीसदी अधिक है. जून 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान, कंपनी ने 13.90 लाख यूनिट्स की बिक्री की, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 35.7 ग्रोथ दिखाती है. Mahindra & Mahindra Mahindra & Mahindra ने जून 2022 में 54,096 व्हीकल बेचे. यह सालाना आधार पर 64 फीसदी ज्यादा है. जून में निर्यात 2,777 वाहनों का हुआ जो सालाना आधार पर 7 फीसदी ज्यादा है. जून 2022 में कंपनी ने 41,848 ट्रैक्टर बेचे, पिछले साल इसी महीने में बेची गई 48,222 यूनिट की तुलना में 13 प्रतिशत कम है. NTPC NTPC की आर्म एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी (NREL) ने राज्य में 10 गीगावॉट अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क (UMREPP) विकसित करने के लिए राजस्थान सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं. NTPC ग्रुप ने 2032 तक 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है. CSB Bank CSB Bank ने जून 2022 को समाप्त तिमाही के लिए ग्रॉस एडवांस में सालाना आधार पर 16.16 फीसदी बढ़ोतरी दर्ज की और यह 16,332.8 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं कुल डिपॉजिट 8.65 फीसदी बढ़कर 20,266.8 करोड़ रुपये हो गया. Eicher Motors Eicher Motors ने जून 2022 में Royal Enfield की 61,407 यूनिट बेचीं, जो पिछले साल इसी महीने में बेची गई 43,048 यूनिट से 43 फीसदी ज्यादा है. वहीं एक्सपोर्ट में सालाना आधार पर 54 फीसदी ग्रोथ रही. जून तिमाही में कंपनी ने Royal Enfield की 1,87,205 यूनिट सेल की, जो सालाना आधार पर 51 फीसदी अधिक है.

