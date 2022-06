HDFC Bank: ये दिग्गज बैंक स्टॉक दे सकता है 33% रिटर्न, इन वजहों से आउटलुक हुआ है मजबूत

HDFC Bank सस्टेनेबल ग्रोथ जारी रखने के लिए मजबूत पोजिशन में है. बैंक ने जो इनिशिएटिव लिए हैं और डिजिटल आफरिंग में एक्सपेंशन किया है, उसका फायदा इसे मिलेगा.

निवेश के लिए मजबूत बैंकिंग स्टॉक की तलाश है तो HDFC Bank पर नजर रख सकते हैं. (File)

Banking Stock to Invest: निवेश के लिए अगर किसी मजबूत बैंकिंग स्टॉक की तलाश में हैं तो HDFC Bank पर नजर रख सकते हैं. बैंकिंग सेक्टर का ये दिग्गज स्टॉक अगले एक साल में 33 फीसदी रिटर्न देने की क्षमता रखता है. बैंक के मजबूत ग्रोथ आइटलुक को देखते हुए ब्रोकरेज हाउस शेयर में निवेया की सलाह दे रहे हैं. ब्रोकरेज का कहना है कि HDFC Bank का बिजनेस ग्रोथ अपने पियर्स की तुलना में बेहतर है और मार्केट शेयर बढ़ रहा है. एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है और अगले 5 साल में बैलेंसशीट डबल करने का लक्ष्य है. हर सेग्मेंट में बेहतर ग्रोथ आगे के लिए बेहतर आउटलुक दिखा रही है. पियर्स की तुलना में बिजनेस ग्रोथ मजबूत ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने HDFC Bank में निवेश की सलाह दी है और शेयर के लिए टारगेट 1850 रुपये रखा है. करंट प्राइस 1387 रुपये के लिहाज से इसमें 33 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज की रिपोर्ट के मुताबिक HDFC Bank सस्टेनेबल और हेल्दी ग्रोथ जारी रखने के लिए मजबूत पोजिशन में है. बैंक ने हाल फिलहाल में जो इनिशिएटिव लिए हैं और डिजिटल आफरिंग में एक्सपेंशन किया है, उसका फायदा इसे मिलेगा. बैंक का अपने पियर्स की तुलना में बिजनेस ग्रोथ मजबूत है, जिससे मार्केट शेयर में लगातार बए़ोतरी हो रही है. रिटेल सेग्मेंट में ग्रोथ बनी हुई है, वहीं कमर्शियल और रूरल सेग्मेंट में भी प्रदर्शन दमदार है. होलसेल लोन में भी पिकअप देखने को मिला है. आगे भी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद ब्रोकरेज का कहना है कि बैंक की अर्निंग मार्च तिमाही में अनुमान के मुताबिक र​ही है. NII और PPOP ग्रोथ मार्जिन प्रेशर के चलते मॉडरेट रही. बैंक की एसेट क्वालिटी में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है. रीस्ट्रक्चर्ड बुक कंट्रोल में है और यह कुल लोन का 1.14 फीसदी रह गया है. हेल्दी PCR और प्रोविजनिंग बफर एसेट क्वालिटी पर कंफर्ट दे रहे हैं. ब्रोकरेज का अनुमान है कि FY22-24 में लोन और PAT CAGR 18 फीसदी और 20 फीसदी रह सकता है. वहीं FY24 RoA/RoE 2.1 फीसदी और 17.8 फीसदी रहने का अनुमान है. बैलेंसशीट डबल करने का लक्ष्य ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल ने भी HDFC Bank में BUY की सलाह दी है और टारगेट 1690 रुपये का दिया है. रिपोर्ट के अनुसार बैंक मैनेजमेंट का टारगेट अगले 5 साल में इसकी को बैलेंसशीट को डबल करने का है. कमर्शियल और रूरल बैंकिंग में मजबूत ग्रोथ और रिटेल एसेट्स में मोमेंटम बढ़ने, व्हीकल लोन में अपटिक, कार्ड बिजनेस में मजबूती से ऐसा संभव दिख रहा है. हालांकि HDFC के साथ मर्जर के चलते नियर टर्म में RoE इंपेक्ट दिख सकता है. हालांकि आगे के आउटलुक को लेकर मैनेजमेंट आश्वस्त है. ब्रोकरेज का कहना है कि ओवरआल इसमें डाउनसाइड रिस्क बहुत कम दिख रहा है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

