HDFC बैंक का शेयर दे सकता है 26% रिटर्न, ब्रोकरेज हाउस क्यों दे रहे हैं निवेश की सलाह

HDFC Bank Stocks: HDFC बैंक के शेयर में इस साल अबतक फ्लैट ट्रेडिंग देखी गई है. इस साल जनवरी से अबतक की बात करें तो शेयर में 2 फीसदी की मामूली बढ़त ही देखने को मिली है. लेकिन बैंक के शेयर में आगे निवेशकों को जोरदार रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज हाउस CLSA और ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल दोनों को बैंक के शेयर में अच्छी ग्रोथ दिख रही है और उन्होंने इसमें खरीददारी की सलाह दी है. असल में बैंक ने यह जानकारी दी है कि मार्च तिमाही में एडवांस में करीब 14 फीसदी ग्रोथ रही है, जबकि डिपॉजिट 16.3 फीसदी बढ़ा है. मार्च तिमाही में बेंक के नतीजे मजबूत रहने की उम्मीद है. फिलहाल ब्रोकरेज रिपोर्ट के अनुसार शेयर में आगे 26 फीसदी तक रिटर्न मिल सकता है.

दिग्गज ब्रोकरेज हाउस CLSA ने HDFC बैंक पर खरीददारी की रेटिंग बनाए रखी है. ब्रोकरेज हाउस ने इसके लिए 1825 रुपये का लक्ष्य दिया है. करंट प्राइस 1450 रुपये के लिहाज से इसमें 26 फीसदी रिटर्न संभव है. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि बेंक के चौथी तिमाही के बिजनेस में मजबूत ग्रोथ का ट्रेंड दिख रहा है. CLSA ने कहा कि कंपनियों में कर्ज घटाने के ट्रेंड के बाद भी HDFC बैंक का लोन बुक मजबूत रहने की उम्मीद है. Q4 अपडेट से मजबूत ग्रोथ के संकेत दिखाई दिए हैं. कंपनी की रिटेल और कॉरपोरेट लोन बुक में ग्रोथ पॉजिटिव नजर आ रही है. नए क्रेडिट कार्ड के इश्यू करने पर रेस्ट्रिक्शन के बाद भी कंपनी की ग्रोथ बेहतर रहेगी.

बता दें कि मार्च 2021 के अंत तक बैंक का एडवांस 11.32 लाख करोड़ पहुंच गया है. जबकि 1 साल पहले की समान अवधि तक यह 9.94 लाख करोड़ रुपये था. वहीं रिटेल लोन ग्रोथ सालाना आधार पर 7.5 फीसदी और डोमेस्टिक होलसेल लोन ग्रोथ 21 फीसदी रही है.

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल के अनुसार HDFC बैंक में एडवांस और डिपॉजिट के लेवल पर लगातार अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है. रिटेल लोन में बढ़ोत्तरी हुई है. होलसेल बुक में भी ग्रोथ स्टेबल बनी हुई है. एसेट क्वालिटी बेहतर हो रही है. बैंक के पास हाई प्रोविजन्स का बफर है. आगे कंपनी की ओवरआल ग्रोथ बेहतर रहने की उम्मीद है.

HDFC बैंक के शेयर में बीते 1 साल के दौरान 62 फीसदी रिटर्न निवेशकों को मिला है. इस दौरान शेयर 896 रुपये से बढ़कर 1450 रुपये पर पहुंच गया है. शेयर के लिए 1 साल का हाई 1,641 रुपये है तो 1 साल का लो 826 रुपये है.

(नोट: हमने यहां शेयर में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.