कोरोना संकट में भी HDFC बैंक का दिखा दम; शेयर पर लट्टू हुए एक्सपर्ट, कहा- 28% मिल सकता है रिटर्न

HDFC बैंक के शेयरों में आज शानदार तेजी देखने को मिली है. बैंक का शेयर आज करीब 3.5 फीसदी तेजी के साथ 1117 रुपये के भाव पर पहुंच गया. शुक्रवार को शेयर 1074 रुपये के भाव पर बंद हुआ था. असल में बैंक ने लॉकडाउन के बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया है. वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के दौरान बैंक की लोन ग्रोथ सालाना आधार पर 21 फीसदी बढ़कर 1.04 लाख करोड़ रही है. इसके बाद से निवेशकों का सेंटीमेंट बेहतर हुआ और शेयर में अच्छी खरीददारी देखने को मिली है. एचडीएफसी बैंक ने पिछले फाइनेंशियल में भी अच्छा प्रदर्शन किया है. जिसे देखते हुए वह एक्सपर्ट की पसंद बन गया. ब्रोकरेज हाउस और एक्सपर्ट शेयर में निवेश की सलाह दे रहे हैं.

एचडीएफसी बैंक ने जानकारी दी है कि जून तिमाही में बैंक का लोन ग्रोथ सालाना आधार पर 21 फीसदी बढ़ गया है. 30 जून 2020 को उसके द्वारा दिया गया कुल कर्ज बढ़कर 10,04,500 करोड़ रुपए पर पहुंच गया. एक साल पहले की समान तिथि को यह 8,29,700 करोड़ रुपए पर था. जबकि 31 मार्च को कुल कर्ज 9,93,700 करोड़ रुपए था.

वहीं डिपॉजिट में इस दौरान 25 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. बैंक का कुल डिपॉजिट 30 जून 2020 को 11,89,500 करोड़ रुपए पर पहुंच गया. एक साल पहले की समान तिमाही में यह 9,54,600 करोड़ रुपए पर था. 31 मार्च 2020 को बैंक का डिपॉजिट 11,47,500 करोड़ रुपए पर था.

बैंक का कासा (करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट) रेश्यो 30 जून को करीब 40 फीसदी हो गया. एक साल पहले की समान तिमाही में यह 39.7 फीसदी था, जबकि 31 मार्च को यह 42.2 फीसदी था.

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि कोविड 19 संकट में जब बैंकों पर दबाव बढ़ गया था, एसडीएफसी बैंक ने बेहतर प्रदर्शन किया. भारत का टॉप प्राइवेट लेंडर एचडीएफसी बैंक का मार्केट शेयर हर सेग्मेंट में लगातार बढ़ रहा है. इकोनॉमिक एक्टिविटी पर कोरोना संकट का असर होने के बाद भी बैंक की ग्रोथ मजबूत रही है. होलसेल सेग्मेंट में बेहतर प्रदर्शन के चलते ओवरआल लोन बुक में ग्रोथ देखने को मिली है. बैंक की प्रॉफिटैबिलिटी बढ़ी है. आने वाले दिनों में बैंक की लोन बुक और डिपॉजिट और मजबूत होने की उम्मीद है. बैंक का नेटवर्क पूरे देश में मजबूत है. फाइनेंशियल प्रोडक्ट की डिमांड भी बेहतर है. बैंक द्वारा हायल प्रोविजनिंग बफर से कोविड 19 के चलते मुनाफे पर होने वाले असर को कम करने में मदद मिलेगी.

ICICI सिक्युरिटीज

सलाह: Buy

लक्ष्य: 1379 रुपये

दोलत कैपिटल

सलाह: Buy

लक्ष्य: 1300 रुपये

मोतीलाल ओयवाल

सलाह: Buy

लक्ष्य: 1250 रुपये

CLSA

सलाह: Buy

लक्ष्य: 1250 रुपये

अगर शुक्रवार के बंद भाव 1073 रुपये के लिहाज से देखें तो 1379 रुपये लक्ष्य के हिसाब से शेयर में निवेशकों को आगे 28 फीसदी रिटर्न मिल सकता है.

