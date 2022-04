HDFC Bank: नतीजों के बाद शेयर फिसला, लेकिन आगे मिल सकता है 37% रिटर्न, चेक करें ब्रोकरेज के टारगेट प्राइस

तिमाही नतीजे के बाद ब्रोकरेज हाउस HDFC Bank के शेयर को लेकर बुलिश नजर आ रहे हैं. उन्हें इसमें 37 फीसदी तक अपसाइड की उम्मीद है.

HDFC Bank के शेयरों में आज यानी 18 अप्रैल के कारोबार में कमजोरी देखने को मिल रही है. (File)

Buy or Sell or Hold HDFC Bank Stocks: HDFC Bank के शेयरों में आज कमजोरी देखने को मिल रही है. शेयर करीब 3 फीसदी कमजोर होकर 1414 रुपये पर आ गया, जबकि बीते हफ्ते बुधवार को यह 1465 रुपये पर बंद हुआ था. पिछले हफ्ते बैंक ने अपने मार्च तिमाही के नतीजे जारी किए थे. बैंक का मुनाफा सालाना आधार पर 23 फीसदी बढ़ गया था, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन अनुमान से कमजोर रहा. हालांकि तिमाही नतीजे के बाद ब्रोकरेज हाउस शेयर को लेकर बुलिश नजर आ रहे हैं. अलग अलग ब्रोकरेज हाउस के टारगेट प्राइस को देखें तो इसमें करंट प्राइस से 37 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. बिजनेस में लगातार मजबूती ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने शेयर में खरीदारी की सलाह देते हुए 1850 रुपये का टारगेट दिया है. पिछले हफ्ते के बंद भाव 1465 रुपये की तुलना में यह 26 फीसदी ज्यादा है. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि HDFC Bank के बिजनेस में लगातार मजबूती देखने को मिल रही है और मार्केट शेयर अपने सेक्टर में बढ़ रहा है. रिटेल सेग्मेंट में सस्टेन मोमेंटम है, वहीं कमर्शियल और रूरल बैंकिंग में भी मजबूत ग्रोथ दिख रही है. होलसेल लोन में भी पिकअप है. हालांकि मार्जिन घटने से NII और PPoP ग्रोथ मॉडरेट रही है. एसेट क्वालिटी इंप्रूव ब्रोकरेज के अनुसार बैंक की एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, जबकि रीस्ट्रक्चर बुक माूडरेट रहकर कुल लोन का 1.14 फीसदी रहा. हेल्दी PCR and कॉन्टिजेंट प्रोविजंस बफर के चलते एसेट क्वालिटी को कंफर्ट मिल रहा है. ब्रोकरेज का अनुमान है कि HDFC Bank की FY22-24 के दौरान 20% PAT CAGR रह सकती है. जबकि FY24 में RoA/RoE के 2.1%/17.8% रहने का अनुमान है. ग्लोबल ब्रोकरेज भी हैं बुलिश बैंक आफ अमेरिका ने शेयर में खरीदारी की सलाह दी है और 1900 रुपये का टारगेट दिया है. वहीं ब्रोकरेज हाउस मैक्वायरी ने शेयर में आउटपरफॉर्म की रेटिंग दी है और टारगेट 2005 रुपये का दिया है. मैक्वायरी के टारगेट को देखें तो यह करंट प्राइस से 37 फीसदी ज्यादा है. जबकि नोमुरा ने खरीदारी की सलाह तो दी है, लेकिन टारगेट पहले के 1955 रुपये से घटाकर 1705 रुपये का दिया है. HDFC Bank: नतीजे एक नजर में HDFC Bank का स्टैंडअलोन मुनाफा सालाना आधार पर करीब 23 फीसदी बढ़कर 10,055.2 करोड़ रुपये रहा है. रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक मार्च 2022 तिमाही में 2989.5 करोड़ रुपये का टैक्स चुकाने के बाद बैंक को 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का नेट प्रॉफिट हुआ. बैंक की आय 41,085.78 करोड़ रुपये रही. नेट रेवेन्यू (नेट इंटेरेस्ट इनकम और अन्य आय) 7.3 फीसदी बढ़कर 26,509.80 करोड़ रुपये रहा. बैंक का GNPA घटकर 1.17 फीसदी और नेट एनपीए 0.32 फीसदी रहा. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

