HDFC बैंक के शेयर 5 दिनों में 10% गिरे, फिलहाल इन्हें खरीदें, बेचें या होल्ड करें? जानिए एक्सपर्ट्स की राय

HDFC Bank: आज के कारोबार में BSE पर HDFC बैंक का शेयर 3 फीसदी से ज्यादा गिरकर 1,348.05 रुपये पर आ गया. पिछले 9 दिनों में स्टॉक में 15 प्रतिशत से अधिक और 5 दिनों में लगभग 10 प्रतिशत की गिरावट आई है. इसकी तुलना में S&P BSE सेंसेक्स में पिछले पांच दिनों में 3 फीसदी की गिरावट आई है. एनालिस्ट्स का कहना है कि भले ही HDFC बैंक मर्जर की खबर अच्छी थी और वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही के नतीजे अच्छे रहे, लेकिन फिर भी HDFC बैंक के शेयर की कीमत में तेज गिरावट वीक मार्केट सेंटीमेंट के कारण देखी गई. इस महीने की शुरुआत में, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (HDFC) ने एलान किया था कि वह अपनी सब्सिडियरी HDFC बैंक के साथ विलय करेगा. HDFC में गिरावट जारी, आज शेयर 4% टूटा, कंपनी मार्केट कैप के लिहाज से टॉप 10 से बाहर क्या है एक्सपर्ट्स की राय Tips2Trades की को-फाउंडर और ट्रेनर पवित्रा शेट्टी ने FE ऑनलाइन को बताया, “टेक्निकली, स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है और 1340-1360 रुपये की करंट रेंज का इस्तेमाल आने वाले महीनों में 1600-1845 रुपये के हायर टारगेट्स के लिए किया जा सकता है.” चौथी तिमाही में एचडीएफसी बैंक का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 24 प्रतिशत के उछाल के साथ 10,474 करोड़ रुपये हो गया. पिछले वर्ष की तुलना में बैंक का मुनाफा बढ़ा है.

एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के एनालिस्ट्स का कहना है कि कार्ड या डिजिटल इनिशिएटिव पर आरबीआई के प्रतिबंधों को हटाना, रिटेल क्रेडिट ग्रोथ को फिर से तेज करने के लिए मैनेजमेंट गाइडेंस और रिस्क- एडजस्टेड मार्जिन पर फोकस करना लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव होना चाहिए. रिसर्च फर्म ने आगे कहा, “जहां तक मर्जर का सवाल है, HDFC और HDFC बैंक के पास रेगुलेटरी ड्रैग को मॉडरेट करने के लिए समय (2-3 वर्ष) होगा. हमने हालिया करेक्शन को देखते हुए इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने की सलाह को बरकरार रखी है.”

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा कि हायर SLR और CRR जरूरतों के कारण merged एंटिटी के मुनाफे पर मामूली असर को लेकर कुछ चिंताएं हैं. (HDFC Ltd के पास SLR और CRR जैसी वैधानिक जरूरतें नहीं हैं) विजयकुमार ने कहा, “वैल्यूएशन के नजरिए से शॉर्ट टर्म टेक्निकल वीकनेस के बावजूद एचडीएफसी ट्विन्स अट्रैक्टिव हैं.”

CapitalVia ग्लोबल रिसर्च के एनालिस्ट अनिमेष मालवीय ने FE ऑनलाइन को बताया कि एचडीएफसी बैंक अपनी एक्सीलेंट बैलेंस शीट ग्रोथ और टियर 1 लेवल पर 17.9% की मजबूत कैपिटल के कारण निवेश का अच्छा विकल्प है. मालवीय ने कहा कि एचडीएफसी बैंक का इस सेक्टर में सबसे कम GNPA (परसेंटेज) है, और बैंक की पूंजी पर्याप्तता (18.9%) 15-20% एडवांस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए सफिशिएंट है. अनिमेष मालवीय ने कहा कि आने वाले महीनों में एचडीएफसी बैंक के शेयर खरीदे जाएंगे. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.) (Article: Surbhi Jain)

