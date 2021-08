HDFC BANK पर लगा बैन हटा, नए क्रेडिट कार्ड जारी करने की मंजूरी मिलते ही शेयरों ने लगाई तेज दौड़

एचडीएफसी बैंक (HDFC BANK) को क्रेडिट कार्ड प्रतिबंध के मामले में आरबीआई से बड़ी राहत मिली है. एचडीएफसी बैंक (HDFC BANK) ने बुधवार को कहा कि आरबीआई ने इस पर लगाए गए क्रेडिट कार्ड प्रतिबंध में राहत दी है. आरबीआई ने दिसंबर और फरवरी में एचडीएफसी बैंक ( HDFC BANK) के इंटरनेट बैंकिग, मोबाइल बैंकिंग और पेमेंट यूटिलिटीज में कुछ गड़बड़ियों के बाद इसे नए क्रेडिट कार्ड लगाने से रोक दिया था. प्रतिबंध हटने की पुष्टि के साथ ही एचडीएफबीसी बैंक के शेयरों में शुरुआती कारोबार में ही तीन फीसदी की बढ़त दर्ज की गई.

एचडीएफसी बैंक के प्रवक्ता ने बैंक पर से बैन हटाए जाने की पुष्टि की है. एचडीएफसी बैंक देश में क्रेडिट कार्ड इश्यू करने वाला सबसे बड़ा बैंक है. नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध के कारण पिछले कुछ महीनों में उसकी बाजार हिस्सेदारी कम हो गई थी. दिसंबर में उसकी कुल कार्ड बेस 1.538 करोड़ था जो जून में घटकर 1.48 करोड़ रह गया था. इस फैसले के बाद एचडीएफसी बैंक के शेयरों में बढ़त दर्ज की जा रही है. एचडीएफसी बैंक के ग्रुप हेड (payments, consumer finance, digital banking and IT) पराग राव ने कहा कि बैन हटने के बाद बैंक मार्केट में जोरदार वापसी के लिए तैयार है. राव ने कहा कि भविष्य में प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह की समस्या से बचने के लिए बैंक ने आरबीआई में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान सौंपा है.

