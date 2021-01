HDFC बैंक का Q3 में मुनाफा 18% बढ़कर 8,758 करोड़, आय में भी इजाफा

HDFC Bank Q3 Results: देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के कर्जदाता HDFC बैंक का मुनाफा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान सालाना आधार पर 18.1 फीसदी बढ़ा है. HDFC बैंक का एकल शुद्ध लाभ अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 8,758 करोड़ रुपये पर रहा जो पिछले साल की समान अवधि में 7,416 करोड़ था. बैंक का नेट रेवेन्यू 23,760 करोड़ रुपये पर रहा, जो एक साल पहले की अवधि में 20,842 करोड़ था. बैंक का एकीकृत शुद्ध लाभ 14.36 प्रतिशत बढ़कर 8,760 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 7,659 करोड़ था.

HDFC बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम पिछली तिमाही में 15.1 फीसदी बढ़कर 16,317 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जिसमें एडवांस में ग्रोथ ने मदद की, जो 15.6 फीसदी पर था. एकल आधार पर तिमाही के दौरान बैंक की कुल आय बढ़कर 37,522 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 36,039 करोड़ रुपये रही थी. बैंक के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (सीईओ) और मैनेजिंग डायरेक्टर शशिधर जगदीशन की अगुवाई में यह पहला तिमाही नतीजा है.

इस दौरान बैंक की संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ. तिमाही के दौरान बैंक की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) कुल ऋण का 0.81 फीसदी रहा, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 1.42 फीसदी और पिछली सितंबर तिमाही में 1.08 फीसदी पर था.

इससे पहले HDFC बैंक का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 16 फीसदी बढ़कर 7,703 करोड़ रुपये पर पहुंच गया था. देश के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक ने इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 6,638 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था. बैंक की इस तिमाही के दौरान उसकी कुल आय बढ़कर 38,438.47 करोड़ रुपये हो गई थी, जो जुलाई-सितंबर 2019 में 36,130.96 करोड़ रुपये थी. बैंक की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) 1.08 फीसदी पर आ गई. साल भर पहले यह 1.38 फीसदी थी. मूल्य के हिसाब से बैंक का सकल एनपीए या डूबा कर्ज 11,304.60 करोड़ रुपये रहा था.

