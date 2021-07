HDFC Bank Q1 Results : कोरोना की दूसरी लहर के बीच एचडीएफसी बैंक के मुनाफे में 14 फीसदी की बढ़त, इंटरेस्ट इनकम में दिखी रफ्तार

एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) का जून तिमाही का कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट 14 फीसदी बढ़ कर 7,922 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है.जबकि मार्च तिमाही में इसे 8,434 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. स्टैंडअलोन बेसिस पर बैंक ने 7730 करोड़ रुपये का मुनाफा हासिल किया है जो पिछले साल की इस अवधि की तुलना में अधिक है. पिछले साल इस अवधि में बैंक ने 6659 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. वहीं जनवरी-मार्च तिमाही में बैंक ने 8,187 करोड़ रुपे का मुनाफा अर्जित किया था .

बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम में 8.57 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है और यह 17,009 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. बैंक के एडवांस में 14.4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.1 फीसदी हो गया है. वहीं अन्य इनकम 54.3 फीसदी बढ़ कर 4,075 करोड़ रुपये हो गई है.

पिछले साल एचडीएफसी बैंक को कोरोना को काबू करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का काफी नुकसान उठाना पड़ा था. इससे रिटेल लोन सेगमेंट काफी प्रभावित हुआ था. कम बिजनेस वॉल्यूम और हाई स्लीपेज की वजह से रेवेन्यू में कमी आई थी.

बैंक का कुल NPA 1.32 फीसदी से बढ़कर 1.47 फीसदी पर पहुंच गया है. कैपिटल एडिक्वेसी रेश्यो 18.8 फीसदी से बढ़कर 19.1 फीसदी पर पर पहुंच गया है. वहीं बैंक का कोर नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.1 है. कोरोना की दूसरी लहर के चलते बैंक का कामकाज दो तिमाहियों में प्रभावित रहा. इसका रिजल्ट पर साफ दिखाई दिया. बैंक के प्रॉविजन का असर भी इसके मुनाफे पर दिख रहा है. हालांकि बैंक ने कहा है कि अगली दो तिमाहियों में इसका प्रदर्शन सुधरेगा. एचडीएफसी बैंक को रिटेल लोन सेगमेंट और रफ्तार आने की उम्मीद है.

