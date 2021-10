HDFC Bank Q2 Result: एचडीएफसी बैंक का दूसरी तिमाही का मुनाफा 18 फीसदी बढ़ा, 9096 करोड़ रुपये पर पहुंचा

एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) बैंक ने दूसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है. इस तिमाही में बैंक के नेट प्रॉफिट में 18 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है और यह बढ़ कर 9096 करोड़ रुपये हो गया है. देश में प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक ने पिछले वित्त वर्ष ( 2020-21) की दूसरी तिमाही में 7,703 रुपये करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया था.

वित्त वर्ष 20221-22 की दूसरी तिमाही में बैंक का कुल आय 41,436 करोड़ रुपये रही वहीं पिछले वित्त वर्ष यानी 2020-21 की दूसरी तिमाही में इसकी कुल आय 38,438 करोड़ रुपये रही. एचडीएफसी बैंक ( HDFC Bank) का नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) 12.1% बढ़कर 17,684.4 करोड़ रही. यह पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 15,776.4 करोड़ रुपये थी . तिमाही-दर-तिमाही आधार पर बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार दिखा है.

Stock Tips: Tata Motors को TPG का दम; अभी काफी आगे जाएगा ये शेयर, जानिए क्या होगा अगला टारगेट प्राइस

2021-22 की दूसरी तिमाही (सितंबर तिमाही) में बैंक का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घटकर (NPA) 1.35 फीसदी रह गया, जबकि यह जून 2021 तिमाही में 1.4 फीसदी था. जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में बैंक का NPA 1.37% था. एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) ने सितंबर 2021 तिमाही में 1451 करोड़ रुपये की प्रोविजनिंग की है. जबकि इस 17,756 करोड़ रुपये इमरजेंसी खर्च के लिए रखे गए थे.

आरबीआई (RBI) ने दिसंबर 2020 में HDFC बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी थी. केंद्रीय बैंक, एचडीएफसी बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से उसे नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोक दिया था. हालांकि अगस्त में उसने यह प्रतिबंध हटा लिया था. उसके बाद सितंबर के आखिर तक इसने 4 लाख नए क्रेडिट कार्ड जारी कर दिए थे. प्रतिबंध की वजह से बैंक के कार्ड मार्केट का बड़ा हिस्सा कंपीटिटर बैंकों के पास चला गया था.

Flipkart बिग दिवाली सेल 17 अक्टूबर से होगी शुरू, मोबाइल, लैपटॉप पर मिलेगा 80% तक डिस्काउंट

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.