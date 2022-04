Stock in News: HDFC Bank, Lupin, Tata Power, INOX समेत फोकस में रहेंगे ये शेयर, इंट्राडे के लिए रखें नजर

कुछ शेयर पॉजिटिव ट्रिगर के चलते बाजार में एक्शन दिखाने को तैयार हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

जियोपॉलिटिकल टेंशन, महंगाई और रेट हाइक साइकिल के चलते शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी है. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: जियोपॉलिटिकल टेंशन, महंगाई और रेट हाइक साइकिल के चलते शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी है. यह आगे भी कुछ दिनों तक जारी रह सकता है. आज भी बाजार के लिए ग्लोबल सेंटीमेंट मिले जुले ही नजर आ रहे हैं. रूस और यूक्रेन संकट को लेकर अनिश्चितता जारी है. एनर्जी की कीमतें आसमान पर हैं. ऐसे में वोलेटिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता है. हालांकि इस बीच कुछ शेयर पॉजिटिव ट्रिगर के चलते बाजार में एक्शन दिखाने को तैयार हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की लिस्ट में HDFC Bank, Lupin, Tata Power, Dr Reddy’s Laboratories, Wipro, TVS Motor Company, Maruti Suzuki और INOX Leisure जैसे नाम शामिल हैं. HDFC Bank HDFC Bank ने Q4 के लिए अपने अपडेट जारी किए हैं, जो मजबूत नजर आ रहे हैं. बैंक का डिपॉजिट करीब 17 फीसदी बढ़ा है. लोन ग्रोथ में 21 फीसदी उछाल देखने को मिला है. CASA रेश्यो 48.2 फीसदी के साथ रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है. Lupin Lupin ने ब्रॉन्ड्स का एक पोर्टफोलियो पाने के लिए एंग्लो-फ्रेंच ड्रग्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ एक डेफिनिटिव एग्रीमेंट पर साइन किए हैं. यह विटामिन, मिनरल्स, सप्लीमेंट्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उपस्थिति को मजबूत करेगा. Tata Power Tata Power ने शुक्रवार को कहा कि उसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कोस्टल गुजरात पावर (CGPL) का खुद में विलय करने की मंजूरी मिल गई है. Dr Reddy’s Laboratories Dr Reddy’s Laboratories ने भारत में कार्डियोवस्कुलर ब्रॉन्ड सिडमस का अधिग्रहण करने के लिए नोवार्टिस एजी के साथ एक एग्रीमेंट किया है. अधिग्रहण की लागत 61 मिलियन डॉलर है. Wipro Wipro ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के नेतृत्व वाले इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए दक्षिण कैरोलिना विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना के साथ सहयोग किया है. TVS Motor Company TVS Motor की सहायक कंपनी TVS Motor (Singapore) Pte Ltd ने यूनाइटेड किंगडम स्थित EBCO में 1,163,070 पाउंड में 70 फीसदी हिस्सेदारी हासिल कर ली है. Maruti Suzuki Maruti Suzuki का लक्ष्य मौजूदा वित्त वर्ष में 4-6 लाख CNG यूनिट्स की बिक्री करना है. हालांकि यह आवश्यक घटकों की सप्लाई की स्थिति के आधार पर होगा. INOX Leisure रेटिंग एजेंसी CRISIL ने INOX Leisure की लंबी अवधि की बैंक सुविधाओं पर अपने रेटिंग आउटलुक को ‘A+/Stable’ से ‘A+/Watch Positive’ में रिवाइज्ड किया है. वहीं शॉर्ट टर्म रेटिंग को ‘A1’ से ‘A1/Watch Positive’ में रिवाइज्ड किया है.

