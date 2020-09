HDFC Bank की वीडियो KYC: घर बैठे ऑनलाइन खुलेगा बैंक खाता, मिलेगा लोन; तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट

HDFC Bank Video KYC facility: निजी क्षेत्र के HDFC बैंक ने कोरोनावायरस महामारी के दौर में ग्राहकों के लिए फुल वीडियो केवाईसी (Video KYC) सुविधा शुरू की है. इसके लिए जरिए ग्राहक घर बैठे सुरक्षित रूप से ऑनलाइन बैंक खाता, कॉरपारेट सैलरी अकाउंट या पर्सनल लोन के लिए जरूरी KYC (Know Your Customer) करा लेंगे. इन्हें बैंक ब्रांच जाने की जरूरत नहीं होगी और मिनटों में काम हो जाएगा. बैंक ने सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद इस सर्विस को पूरी तरह शुरू किया है.

रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुरूप, वीडियो केवाईसी, ग्राहक की पूर्ण केवाईसी के समान है और इसके बाद ग्राहक सभी वित्तीय/केवाईसी प्रोडक्ट ले सकता है. यह सर्विस वर्किंग दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहेगी. वीडियो केवाईसी की प्रक्रिया ऑनलाइन, फास्ट और सेफ है. यह पेपरलेस व कॉन्टैक्टलेस है. इसमें बैंक के अधिकारी एवं ग्राहक के बीच की बातचीत रिकॉर्ड होती है.

HDFC बैंक में ग्रुप हेड (रिटेल ब्रांच बैंकिंग) अरविंद वोहरा का कहना है कि पहले फेज में हम सेविंग्स व कॉरपोरेट अकाउंट्स और पर्सनल लोन के लिए यह सर्विस शुरू कर रहे हैं. अन्य दूसरे बैंकिंग प्रोडक्ट्स के लिए भी यह सुविधा चरणबद्ध रूप में शुरू की जाएगी.

वोहरा का कहना है कि हमने अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं. हमारा मानना है कि ग्राहकों को हर नई तकनीक की सुविधा मिलनी चाहिए. वीडियो केवाईसी हमारे एजाईल पॉड यानी एक ऐसे समर्पित समूह की मेहनत का नतीजा है, जिन्होंने वन बैंक के विजन के तहत मिलकर काम किया और ग्राहकों को बेहतर और सेफ सर्विस उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया.

