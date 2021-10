शेयर मार्केट उफान पर, HDFC Bank, ITC, SBI, IRCTC समेत 324 शेयर 52 हफ्तों के शिखर पर, जानें क्या रही वजह?

गुरुवार को सेंसेक्स और निफ्टी-50 (Nifty 500) ने नई ऊंचाई को छू लिया है. सेंसेक्स 61,305 प्वाइंट पर बंद हुआ वहीं निफ्टी ने 18338 पर पहुंच कर दम लिया. जिन शेयरों में जबरदस्त रैली देखी गई उनमें एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank),पावर ग्रिड ( Power Grid Corporation of India), भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India), सन फार्मा, एनटीपीसी शामिल रहे. इन शेयरों ने 52 हफ्तों के अपने शिखर को छू लिया. एसबीआई, सन फार्मा, पावर ग्रिड और आईटीसी ने कल के अपने हाई को पार कर लिया. कुल 324 शेयरों ने गुरुवार ( 14 October 2021) को 52 हफ्ते का अपना शिखर छू लिया. जिन शेयरों की कीमतों ने 52 हफ्तों का अपना शिखर छुआ उनमें अपोलो पाइप्स, डिक्सन टेक्नोलॉजी ( Dixon Technologies) शामिल हैं.

डिविस लेब्रोट्रीज ( Divis Laboratories), डीएलएफ, एडुरेंस टेक्नोलॉजी (Endurance Technologies), फेडरल बैंक (Federal Bank) गोदरेज प्रॉपर्टीज (Godrej Properties) Grasim, Hindalco Industries, Hindustan Petroleum Corporation (HPCL), पिडिलाइट इंडस्ट्रीज (Pidilite Industries) Tata Motors, Tata Power, Trident, UBL, वोल्टाज (Voltas) और विप्रो ( Wipro) के शेयरों ने भी 52 हफ्तों का अपना शिखर छू लिया.

बीएसई-200 पर 39 शेयर दोपहर दो बजे 52 हफ्तों के अपने शिखर पर ट्रेड कर रहे थे. इनमें शामिल थे बाटा इंडिया (Bata India), केनरा बैंक ( Canara Bank), हिंदुस्तान जिंक ( Hindustan Zinc), इंडियन होटल Indian Hotel, IRCTC, JSW Energy, NHPC, NTPC, ओबेराय रियल्टी (Oberoi Realty), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और Vedanta.

एनएसई में 159 शेयरों ने 52 हफ्तों का नया शिखर छुआ. हालांकि इसमें 5 शेयरों ने 52 हफ्तों का निचला स्तर भी छू लिया. जिन शेयरों ने 52 हफ्तों का शिखर छुआ उनमें अमृतांजन हेल्थ केयर ( Amrutanjan Health Care), अरविंद, बीईएमएल, बोरोसिल सेंचुरी Century Plyboards (India), Cosmo Films, Cyient, D B Realty, Delta Manufacturing और नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी शामिल हैं.

जो पांच शेयर 52 हफ्तों के निचले स्तर पर रहे उनमें शामिल वे हैं एयरो लैम ( iro Lam), आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विसेज ( Artemis Medicare Services), यूरो इंडिया, फ्रेश फूड्स, पशुपति एक्रिलॉन और मैरिन इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया)

