Stocks in News: HDFC Bank, Infosys, Tata Power समेत इन शेयरों में रहेगा एक्शन, इंट्राडे के लिए रखें नजर

कुछ शेयर पॉजिटिव ट्रिगर के चलते बाजार में एक्शन दिखाने को तैयार हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है. बीते हफ्ते बाजार में कमजोरी देखने को मिली. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है. बीते हफ्ते बाजार में कमजोरी देखने को मिली. आज भी बाजार के लिए ग्लोबल सेंटीमेंट मिले जुले नजर आ रहे हैं. कॉरपोरेट अर्निंग, जियोपॉलिटिकल टेंशन, महंगाई और रेट हाइक साइकिल के चलते आगे भी वोलेटिलिटी जारी रहने का अनुमान है. इंटरनेशनल मा​र्केट में क्रूड की कीमतें हाई हैं, जिससे अन्य एनर्जी की कीमतें भी आसमान पर हैं. ऐसे में एक्सपर्ट निवेशकों से सतर्क रहकर ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं. हालांकि इस बीच कुछ शेयर पॉजिटिव ट्रिगर के चलते बाजार में एक्शन दिखाने को तैयार हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की लिस्ट में Mindtree, HDFC Bank, UltraTech Cement, Infosys, Alkem Laboratories, Tata Power, Mahindra & Mahindra, Jubilant Ingrevia जैसे नाम शामिल हैं. HDFC Bank HDFC Bank का Q4 में मुनाफा 22.8 फीसदी बढ़कर 10,055.2 करोड़ रुपये हो गया है. इसी अवधि में प्रोविजंस में 29.4 फीसदी की गिरावट आई. शुद्ध ब्याज आय 10.2 फीसदी बढ़कर 18,873 करोड़ रुपये हो गई. बैंक की सालाना आधार पर क्रेडिट ग्रोथ 20.8 फीसदी और 16.8 फीसदी डिपॉजिट ग्रोथ रही है. मार्च तिमाही में एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ और ग्रॉस एनपीए तिमाही आधार पर 9 बीपीएस की गिरावट के साथ 1.17 फीसदी और नेट एनपीए 5 बीपीएस घटकर 0.32 फीसदी रह गया. UltraTech Cement UltraTech Cement की UAE सब्सिडियरी अल्ट्राटेक सीमेंट मिडिल ईस्ट इन्वेस्टमेंट्स (UCMEIL) ने अबू धाबी और कुवैत स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड व्हाइट सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मैटेरियल्स पीएससी के लिए RAK सीमेंट कंपनी में 29.39 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है. अधिग्रहण की लागत 101.1 मिलियन डॉलर होगी. Infosys Infosys की अर्निंग रिपोर्ट अनुमान से कमजोर रही है. कंपनी का मुनाफा तिमाही आधार पर मार्च तिमाही में 2.1 फीसदी घटा है और रेवेन्यू में 1.3 फीसदी की ही ग्रोथ रही है. आपरेटिंग मार्जिन भी अनुमान से कमजोर रहा है. डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ 428 करोड़ डॉलर रही. हालांकि, कंपनी मैनेजमेंट ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 13-15 फीसदी रखा है जो पॉजिटिव है. जबकि आपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अनुमान 21-23 फीसदी की रेंज में है. Alkem Laboratories फार्मा कंपनी Alkem Laboratories की तलोजा इकाई को यूएस हेल्थ रेगुलेटर ने मंजूरी दे दी है. यूनिट को निरीक्षण के बाद “फॉर्म 483” नहीं मिला है. यूएस एफडीए ने 11-14 अप्रैल के दौरान महाराष्ट्र के तलोजा में कंपनी के बायोइक्विवैलेंस सेंटर का निरीक्षण किया था. Tata Power मुबाडाला के साथ मिलकर ब्लैकरॉक रियल एसेट्स Tata Power की सब्सिडियरी Tata Power Renewables में 10.53 फीसदी हिस्सेदारी के लिए 4,000 करोड़ रुपये (525 मिलियन डॉलर) का निवेश करेगी. निवेश के बाद सहायक कंपनी का बेस इक्विटी वैल्युएशन 34,000 करोड़ रुपये होगा. Mahindra & Mahindra Mahindra & Mahindra ने अपने वाहनों की कीमत में 2.5 फीसदी की बढ़ोतरी की है. कंपनी ने कहा कि कीमतों में संशोधन प्रमुख कमोडिटी जैसे स्टील, एल्युमीनियम और पैलेडियम की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होने की वजह से किया गया है. Jubilant Ingrevia Jubilant Ingrevia को एक इंटरनेशनल कस्टमर से स्पेशिएलिटी केमिकल बिजनेस में 270 करोड़ रुपये का CDMO कांट्रैक्ट मिला है. कांट्रैक्ट 3 साल के लिए है. कंपनी दो प्रमुख GMP इंटरमीडिएट की सप्लाई करेगी. इन दोनों प्रोडक्ट की कमर्शियल सप्लाई FY23 से शुरू होगी. Mindtree समेत इन कंपनियों के नतीजे आज यानी 18 अप्रैल को कुछ कंपनियां अपने तिमाही नतीजे जारी करने जा रही हैं. इनमें Mindtree, Star Housing Finance, Earum Pharmaceuticals, DRC Systems India, Mishtann Foods, Ramsarup Industries, Sheetal Cool Products, SE Power, SM Gold और Swiss Military Consumer Goods शामिल हैं.

