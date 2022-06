Stock in News: HDFC Bank, Biocon, Hero Moto, PVR समेत एक्शन में रहेंगे ये स्टॉक, इंट्राडे में रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज के कारोबार में कुछ शेयर फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज के कारोबार में कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 22 जून 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में HDFC Bank, Hero MotoCorp, PVR, Inox Leisure, Yes Bank, Biocon, Filatex India, Astral, Jain Irrigation Systems, South Indian Bank, Future Enterprises, SIEL Financial Services, Generic Engineering, Greenlam Industries जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से कई कंपनियों में पॉजिटिव एक्टिविटीज देखने को मिली है. कुछ को मर्जर की अनुमति मिली है तो कुछ को फंड रेज करने की. किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए दूसरे फर्म के साथ एग्रीमेंट किया है. वहीं कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. HDFC Bank HDFC Bank ने अगले 3 से 5 साल में सालाना 1500 से 2000 ब्रॉन्च को जोड़कर अपनी ब्रॉन्च नेटवर्क को डबल करने का प्रस्ताव रखा है. Hero MotoCorp Hero MotoCorp ने तुर्की में अपने तीन विश्व स्तर पर लोकप्रिय प्रोडक्ट (Xpulse 200 4V motorcycle and Dash 110 & Dash 125 scooters) के यूरो-5 अनुरूप वेरिएंट लॉन्च किए हैं. PVR, Inox Leisure मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर्स का कहना है कि उन्हें अपने मर्जर के लिए NSE और BSE से मंजूरी मिल गई है. दोनों कंपनियों ने कहस है कि उन्हें स्टॉक एक्सचेंज से ‘नो एडवर्स आब्जर्वेशन’ वाला सर्टिफिकेट मिला है. Yes Bank Yes Bank ने मंगलवार को एक प्रोडक्ट पेश किया है, जिसमें टर्म डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज आरबीआई की रेपो रेट से लिंक्ड है. Biocon फार्मा कंपनी की आर्म, Biocon Biologics ने भारत में अपने प्रोडक्ट्स में से एक के लिए अनुमोदन के संबंध में कंपनी और उसके अधिकारियों के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों से इनकार किया है. कंपनी ने कहा कि वह रेगुलेटर्स से मंजूरी पाने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करता है. Filatex India केयर ने Filatex India की दीर्घकालिक बैंक सुविधाओं पर अपनी क्रेडिट रेटिंग को स्अेबल आउटलुक के साथ ‘A’ से संशोधित कर ‘A+’ कर दिया है. Astral कंपनी ने जेम पेंट्स द्वारा आवंटित 194 करोड़ रुपये के वैकल्पिक रूप से कन्वर्टिबल डिबेंचर की सदस्यता ली है. वहीं जेम पेंट्स और ईशा पेंट्स के बोर्ड में मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को नियुक्त किया है. जेम पेंट्स और ईशा पेंट्स कंपनी की सहायक और स्टेप-डाउन सहायक कंपनी बन गई हैं.

