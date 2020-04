HDFC बैंक में बाजार का बादशाह बनने का दम! Q4 नतीजों के बाद शेयर में आ सकती है 40% तेजी

कोरोना संकट में लॉकडाउन के चलते जहां कंपनियों के मुनाफे पर दबाव है, निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक ने चौथी तिमाही (FY20 Q4) के नतीजों से सभी को चौंकाया है. चौथी तिमाही में हेल्दी इंटरेस्ट इनकम के चलते एचडीएफसी बैंक का मुनाफा 17.7 फीसदी बढ़कर 6,928 करोड़ रुपये रहा है. फिलहाल बैंक के शानदार नतीजों के बाद एक्सपर्ट और ब्रोकरेज हाउस भी शेयर को लेकर बेहद पॉजिटिव नजर आ रहे हैं. उनके अनुसार नतीजों के बाद शेयर में शानदार तेजी की उम्मीद है और निवेशकों को शुक्रवार के बंद भाव से करीब 40 फीसदी रिटर्न शेयर में मिल सकता है.

सोमवार के कारोबार में HDFC बैंक के शेयरों में शानदार तेजी देखी गई है. निफ्टी पर शेयर 6 फीसदी से ज्यादा मजबूत होकर आज 961 रुपये के भाव पर पहुंच गया. शुक्रवार को शेयर 910 रुपये के भाव पर बंद हुआ था. यानी नतीजों के बाद अच्छे सेंटीमेंट के चलते आज इसमें 50 रुपये से ज्यादा तेजी आई. शेयर आज बढ़त के साथ 951 रुपये के भाव पर खुला था. फिलहाल यह 943 रुपये पर कारोबार कर रहा है.

अलग अलग ब्रोकरेज हाउस ने एचडीएफसी बैंक के शेयर पर भरोसा जताया है. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक शेयर 32 फीसदी के अपसाइड मूवमेंट के साथ 1200 रुपये का भाव छू सकता है. वहीं आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इसमें 40 फीसदी से ज्यादा तेजी के साथ 1339 रुपये का लक्ष्य दिया है. ब्रोकरेज हाउस क्रेडिट सूइस आउअपरफॉर्म रेटिंग दी है तो मॉर्गन स्टैनले ने ओवरवेट रेटिंग दी है.

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक लॉकडाउन पीरियड में भी बैंक का प्रदर्शन मजबूत रहा है. कारपोरेट पोर्टफोलियो में मजबूती आई है जबकि रिटेल ग्रोथ नरम रहा है. आपरेटिंग परफॉर्मेंस फ्लैट दिखा है. बैंक ने तिमाही के लिए करीब 1550 करोड़ की प्रोविजनिंग की है, जिससे अर्निंग पर असर दिख सकता है. बीती तिमाही में एचडीएफसी बैंक का कुल एडवांस तिमाही आधार पर 6.1 फीसदी और सालाना आधार पर 21.2 फीसदी बढ़ा है.

ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई डायरेक्ट के अनुसर बैंक की कोर आूपरेटिंग परफॉर्मेंस मार्च तिमाही में स्टेबल रही. लोन ग्रोथ और नेट इंटरसेट मार्जिन से पता चलता है कि बैंक का बिजनेस मॉडल मजबूत है. लोन ग्रोथ सालाना आधार पर 21 फीसदी बढ़ी है. इसमें कारपोरेट लोन में सालाना आधार पर 29 फीसदी ग्रोथ रही, जबकि रिटेल लोन ग्रोथ 14.6 फीसदी रही. पर्सलन लोन भी फ्लैट ही रहा.

(नोट: यहां हमने निवेश की सलाह नहीं दी है. यह जानकारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी गई है. शेयर बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्सपर्ट की सलाह लें.)

