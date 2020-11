HDFC बैंक ने रमेश लक्ष्मीनारायण को नियुक्त नया CIO, मुनीश मित्तल की लेंगे जगह

निजी क्षेत्र के सबसे बड़े कर्जदाता HDFC बैंक ने गुरुवार को कहा कि उसने रमेश लक्ष्मीनारायण को अपने अगले चीफ इंफोर्मेशन ऑफिसर (CIO) के तौर पर नियुक्त किया है. यह नियुक्ति पहले के सीआईओ मुनीश मित्तल के इस्तीफे के करीब चार महीने बाद हुई है. उन्होंने ब्रिटेन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बैंक में 25 साल बिताने के बाद इस्तीफा दे दिया था. यह बैंक के नए चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर शशीधर जगदीशन के अंडर उसके द्वारा एलान की गई पहली बड़ी नियुक्ति भी है.

लक्ष्मीनारायण ने रेटिंग एजेंसी क्रिसिल से ज्वॉइन किया है जहां वे चीफ टेक्नोलॉजी एंड इंफोर्मेशन के पद पर काम कर रहे थे. HDFC बैंक ने एक बयान में बताया कि उन्होंने पूर्व में कोटक महिंद्रा बैंक, सिटी बैंक और ABN एमरो बैंक के साथ भी काम किया है. उन्होंने 2017 में क्रिसिल को ज्वॉइन किया था. इससे पहले वे Pragmatix सर्विसेज में थे जो बिग डेटा और एनालिटिक्स स्टार्टअप है जिसके वे का-फाउंडर थे. इसका रेटिंग एजेंसी ने अधिग्रहण किया था.

बैंक के ऑपरेशंस और टेक्नोलॉजी के लिए कंट्री हेड भावेश जावेरी ने कहा कि रमेश प्रोफेशनल एक्सपर्टीज के साथ के साथ उद्यमी कौशल भी रखते हैं, जो उन्होंने स्टार्टअप चलाते हुए भी दिखाया था.

Reliance Retail के लिए मुकेश अंबानी को मिला 9वां निवेशक, सऊदी अरब की कंपनी करेगी 9,555 करोड़ का निवेश

बयान में कहा गया है कि यह रोल कई कार्यक्षेत्रों में हैं और उनकी जिम्मेदारी टेक्नॉलोजी रणनीति, फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी को मजबूत करना, डिजिटल क्षमता को बढ़ाना और बैंक के लिए न्यू ऐज AI/ML (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग) टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस पर काम करना है.

लक्ष्मीनारायण फिजिक्स में ग्रेजुएट हैं और उन्होंने अपना मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पुणे यूनिवर्सिटी से किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मित्तल का जाना हैरान करने वाला था और उनके डिप्टी ने भी साथ में अपने बाहर निकलने की योजना बनाई थी. उनके छोड़ने की रिपोर्ट्स ऐसे समय में आई जब कई टॉप मैनेजमेंट के अधिकारी बैंक को छोड़ रहे थे.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.