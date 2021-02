HCL टेक: 2020 में हुई 72,800 करोड़ रु की आमदनी, अब खुशी में कर्मचारियों को देगी 700 करोड़ रु बोनस

HCL Technologies Bonus Announcement: देश की प्रमुख आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ा एलान किया है. कंपनी ने 8 फरवरी को एलान किया कि वह अपने कर्मचारियों को 700 करोड़ रुपये बोनस के रूप में देगी. असल में कंपनी को 2020 में 10 अरब डॉलर यानी 1000 करोड़ डॉलर (लगभग 72,800 करोड़ रुपये) की आमदनी हासिल हुई है. इसी खुशी में HCL ने अपने दुनिया भर के कर्मचारियों को वन टाइम स्पेशल बोनस का एलन किया है. इस बोनस पर कंपनी के करीब 700 करोड़ रुपए खर्च होंगे.

एचसीएल टेक ने एक बयान में कहा कि फरवरी 2021 में कर्मचारियों को विशेष बोनस का भुगतान किया जाएगा और इसका प्रभाव कंपनी द्वारा पिछले महीने बताए गए वित्त वर्ष 2020-21 के ईबीआईटी (ब्याज और कर पूर्व आय) पूर्वानुमानों में शामिल नहीं है. कंपनी के बयान के मुताबिक, जिन कर्मचारियों की नौकरी के एक साल या इससे ज्यादा हो गए हैं उन्हें बोनस दिया जाएगा. यह बोनस कर्मचारियों की 10 दिनों की सैलरी के बराबर होगी.

IPO लाने के करीब 20 साल के भीतर कंपनी ने 10 अरब डॉलर आमदनी का माइलस्टोन हासिल कर लिया है. इस दौरान साल दर साल 3.6 फीसदी की सालाना ग्रोथ हासिल हुई है. कंपनी ने बताया कि इस माइलस्टोन के पीछे कर्मचारियों की अचीवमेंट, बड़ी कंपनियों, नेटवर्क पार्टनर्स और स्टेकहोल्डर्स के साथ कंपनी के लॉन्ग टर्म संबंध का बड़ा हाथ है. HCL टेक के चीफ HR ऑफिसर अप्पाराव वीवी ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के बावजूद एचसीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य ने अपनी जोरदार प्रतिबद्धता और जुनून को दर्शाया है और संगठन के विकास में योगदान दिया है.

उनका कहना है कि हमारे कर्मचारी ही सबसे वैल्यूएबल एसेट हैं. 10 अरब डॉलर का यह माइलस्टोन 1,59,000 से ज्यादा कर्मचारियों की मेहनत का नतीजा है. हम इस सपोर्ट के लिए कर्मचारियों और उनके परिवार का बेहद धन्यवाद करना चाहते हैं. यह स्पेशल बोनस कर्मचारियों को फरवरी 2021 की सैलरी के साथ मिलेगी.

